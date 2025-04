Van de Kerkhof: "Denk dat Ajax bij FC Groningen gaat verliezen"

"Ajax heeft toch het geluk van de kampioen door tegen Sparta nog een punt te pakken", vertelt René in de PSV-podcast op de website van Omroep Brabant. "Als het verschil maar drie was dan werd het nog spannend, maar dit gaan ze niet weggeven", voorspelt Van de Kerkhof.

Willy heeft iets meer hoop. "Ik denk dat Ajax bij Groningen gaat verliezen, maar dan zijn we er nog niet", beseft hij. "PSV gaat zelf alles winnen en dan moeten we maar afwachten wat Ajax doet. Als we laatst van Ajax hadden gewonnen, hadden we nu op rozen gezeten", baalt Van de Kerkhof.