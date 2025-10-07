Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Van de Kerkhof grijnst: "Laat hem maar lekker zitten bij Ajax"

bron: Omroep Brabant
Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion
Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion

De gebroeders Willy en René van de Kerkhof zijn dit seizoen onder de indruk van Feyenoord. De oud-spelers van PSV zien de ploeg van trainer Robin van Persie als de gevaarlijkste concurrent in de strijd om de landstitel.

"Van Persie heeft het bij Feyenoord gewoon goed voor elkaar", begint Willy bij Omroep Brabant. Tegelijkertijd neemt hij het op voor Ajax-trainer John Heitinga. "Hij heeft in de competitie nog geen wedstrijd verloren en bij ons ook een punt gepakt, al lag dat toen meer aan PSV. Waarom moet de trainer dan weg?"

Ook René vindt dat Heitinga bij Ajax moet blijven, maar vooral omdat hij hoopt dat de Amsterdammers veel punten blijven verspelen. "Laat hem daar maar lekker trainer blijven. Als je Ajax ziet spelen.... Ik ben blij dat wij geen podcast over Ajax maken, want dan zouden we elke maandag in mineur zijn", aldus René van de Kerkhof. 

