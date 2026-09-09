Van de Kerkhof: "Ik ben voor moordenaar uitgemaakt in Amsterdam"

Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-3 van PSV en na afloop was er veel ophef over de harde overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Willy van de Kerkhof vond het mooi dat Lutsharel Geertruida voor zijn medespeler(s) opkwam.

"Goud dat de prominenten in de groep opstaan als er wat gebeurt. Voetbal is emotie", legt hij uit op de website van Omroep Brabant. "En als er iets gebeurt wat volgens jou niet klopt, dan reageer je daar met z'n allen op. Ik vind dat goed, dat deden wij vroeger ook. Dat is beter dan als een dode zak langs de lijn zitten", benadrukt Van de Kerkhof.

René van de Kerkhof weet uit eigen ervaring hoe het is om de boosdoener te zijn in de ogen van de Ajax-fans. In 1974 kreeg Gerrie Mühren namelijk een blessure na een duel met René en Ajax-clubarts Rolink was daardoor furieus. "Ik weet niet eens meer wat er precies gebeurd was, maar kennelijk raakte ik Gerrie en bleef hij liggen", blikt hij terug. "Het kwam niet van Gerrie af, maar van Rolink zelf. Toen ben ik jarenlang voor moordenaar uitgemaakt in Amsterdam, maar dat heb ik ook weer doorstaan", lacht Van de Kerkhof.