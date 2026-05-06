Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van de Kerkhof lovend: "Groot compliment aan de hele club Ajax"

Joram
bron: Omroep Brabant
Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion
Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

Sjaak Swart was afgelopen zaterdag duidelijk niet blij toen Ajax voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV een erehaag vormde voor de kersverse landskampioen. Volgens Willy van de Kerkhof hield 'Mister Ajax' zich opvallend stil tijdens het moment van respect, terwijl de rest van het gezelschap om hem heen wél netjes meeklapte.

Ajax liet voor de aftrap sportiviteit zien door de PSV-selectie te ontvangen met een erehaag. Een gebaar dat bij de broers Willy en René van de Kerkhof goed viel. In de Willy & René Podcast van Omroep Brabant spraken de PSV-iconen hun waardering uit. "Heel netjes, groot compliment aan de hele club Ajax."

Willy benadrukte dat dit soort tradities bij voetbal horen, zelfs als het om rivalen gaat. "Dat hoort ook bij voetbal, ook al ben je elkaars grootste concurrenten. Als zij kampioen worden en ze komen bij ons, dan doen wij dat ook." Daarna kon hij het niet laten om met een knipoog een sneer uit te delen richting Amsterdam. "Alleen had ik als aanvoerder ook de kampioensschaal meegenomen." 

"Die had ik even aan het publiek laten zien. Het is zolang geleden dat ze hem hebben gezien." Hoewel er vanaf de tribunes ook gefluit te horen was, deden veel Ajacieden toch mee met het applaus. Willy merkte op dat de mensen die bij hem in de buurt zaten zich sportief opstelden en 'gewoon beleefd meeklappen voor PSV'. Maar één iemand sprong eruit: "Sjaak Swart. Die bleef doodstil staan."

Ook tijdens de wedstrijd bleef het onderlinge geplaag niet uit. Toen PSV op 1-2 kwam, kon Van de Kerkhof het niet laten om Swart even te porren. "Ik zei nog tegen Sjaak: dat komt niet goed hè? Dat worden drie puntjes voor ons. Wordt het verdomme nog 2-2."

Gerelateerd:
Daley Blind in actie voor Girona

'Blind niet enige oud-Ajacied die terugkeer maakt': "Wellicht hij ook"

0
Óscar Garcia

Ajax-spelers al op na 50 minuten: "Je schaamt je gewoon dood"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws PSV Sjaak Swart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daley Blind in actie voor Girona

'Blind niet enige oud-Ajacied die terugkeer maakt': "Wellicht hij ook"

0
Oscar Garcia en Peter Bosz

Peter Bosz stellig: "Daar had Ajax een rode kaart kunnen krijgen"

0
Mounir Boualin

'PSV in de markt voor rasechte Ajacied': "Die geluiden hoor ik"

0
Pieter de Jongh

De Jongh op weg naar transfer? "Ajax trainen is niet moeilijk"

0
Mika Godts kijkt naar boven

Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"

0
Kasper Dolberg 'chipt' de bal over Joey Veerman heen

Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Blind niet enige oud-Ajacied die terugkeer maakt': "Wellicht hij ook"

Ajax-spelers al op na 50 minuten: "Je schaamt je gewoon dood"

"Marco van Basten heeft mijn leven een stuk moeilijker gemaakt"

Van de Kerkhof lovend: "Groot compliment aan de hele club Ajax"

"Ajax is qua intensiteit ongeveer het minste team van allemaal"

'Ajax en Feyenoord geïnteresseerd in boomlange spits uit Kroatië'

Peter Bosz stellig: "Daar had Ajax een rode kaart kunnen krijgen"

Godts wekt interesse: "Als Ajax goed bedrag krijgt, pakken ze dat"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws