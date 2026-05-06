Van de Kerkhof lovend: "Groot compliment aan de hele club Ajax"

Sjaak Swart was afgelopen zaterdag duidelijk niet blij toen Ajax voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV een erehaag vormde voor de kersverse landskampioen. Volgens Willy van de Kerkhof hield 'Mister Ajax' zich opvallend stil tijdens het moment van respect, terwijl de rest van het gezelschap om hem heen wél netjes meeklapte.

Ajax liet voor de aftrap sportiviteit zien door de PSV-selectie te ontvangen met een erehaag. Een gebaar dat bij de broers Willy en René van de Kerkhof goed viel. In de Willy & René Podcast van Omroep Brabant spraken de PSV-iconen hun waardering uit. "Heel netjes, groot compliment aan de hele club Ajax."

Willy benadrukte dat dit soort tradities bij voetbal horen, zelfs als het om rivalen gaat. "Dat hoort ook bij voetbal, ook al ben je elkaars grootste concurrenten. Als zij kampioen worden en ze komen bij ons, dan doen wij dat ook." Daarna kon hij het niet laten om met een knipoog een sneer uit te delen richting Amsterdam. "Alleen had ik als aanvoerder ook de kampioensschaal meegenomen."