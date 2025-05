Van de Kerkhof noemt cruciale PSV'er: "Anders feest in Amsterdam"

Willy van de Kerkhof denkt dat Malik Tillman cruciaal is geweest in het landskampioenschap van PSV. De Amerikaanse middenvelder schoot tegen Sparta Rotterdam de bevrijdende 1-3 binnen en speelde opnieuw een sterk seizoen.

Tillman lag er na de winterstop een aantal weken uit met een enkelblessure en zag PSV in die periode veel punten verspelen. Volgens Van de Kerkhof heeft PSV het kampioenschap grotendeels te danken aan de terugkeer van Tillman. "Als die niet was teruggekomen van zijn blessure was het feest in Amsterdam geweest", stelt hij in Omroep Brabant. "Tillman is altijd aanspeelbaar, snel, kopt goed en zet de lijnen mee uit."

Broer René van de Kerkhof noemt ook Ivan Perisic, die een enorme voltreffer bleek te zijn geweest van Earnest Stewart. "Ik hoop van ganser harte dat Perišic blijft", aldus de oud-PSV'er. "Hij was ook tegen Sparta weer zo belangrijk. Hij maakte een belangrijke goal en was ook verdedigend heel sterk. Ik denk ook wel dat hij blijft, hij kan hier ook nog mooi een jaartje Champions League spelen."