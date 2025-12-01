Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Van de Kerkhof wijst naar Ajax: "Gewoon punten in mindering geven"

Stefan
Willy en René van de Kerkhof
Willy en René van de Kerkhof Foto: © Pro Shots

De gebroeders van de Kerkhof hebben geen goed woord over voor de acties van de F-Side in de Johan Cruijff Arena. De tweeling heeft een duidelijke mening over de strafmaat, maar beginnen over het Champions League-avontuur van PSV.

Willy en René van de Kerkhof bespreken de status van PSV in de Champions League in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Willy denkt dat PSV de halve finales van het miljardenbal kan halen, maar hier wil René nog niet in meegaan. "Je moet wel reëel zijn", antwoordt hij. "Normaal gesproken houdt het na de kwartfinale wel op."

Vervolgens wordt de situatie van Ajax besproken. In de openingsfase van Ajax-FC Groningen staken de ultra's van de F-Side een gigantische hoeveelheid vuurwerk af en toen het later weer misging, besloot scheidsrechter Bas Nijhuis het duel te staken. "Op een gegeven moment moet je clubs gewoon drie punten in mindering geven", vindt Willy. "En dat zou ik ook zeggen als het over PSV ging."

