Van de Kerkhof zag Ajacied ontsnappen: "Hij had rood moeten hebben"

Willy en René van de Kerkhof verschillen van mening over de veelbesproken overtreding van Ruben van Bommel tijdens Ajax - PSV. Waar Willy zich kan vinden in de beslissing om de PSV’er geen rode kaart te geven, had René hem wél van het veld gestuurd.

"Ruben is sterk en kan hoog springen, dus ik denk dat hij zijn tegenstander te laat heeft gezien", begint Willy in de Willy en René PSV-podcast. "Hij ging honderd procent voor de bal. Ik vond het een terechte waarneming van de VAR, dat het geen rode kaart was. Waarom kan je niet met zo’n snelheid inkomen?", vraagt hij zich hardop af.

René kijkt heel anders naar het moment waarop Van Bommel hard in botsing kwam met Aaron Bouwman. Hij vindt echter dat ook Youri Baas bestraft had moeten worden voor zijn reactie daarna. "Ik zat erop te wachten dat hij een rode kaart zou geven. Ik had het wel terecht gevonden als hij een rode kaart had gegeven, maar dan had Baas ook rood moeten hebben, als je iemand zo aanpakt die op de grond ligt. Als hij verstandig was geweest, had hij Van Bommel en Baas rood gegeven."