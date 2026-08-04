Van de Kerkhof onder de indruk: "Ik was van de week bij Ajax"
De nieuwe Eredivisie-jaargang staat op het punt van beginnen. René en Willy van de Kerkhof zijn benieuwd hoe PSV zich dit seizoen gaat houden, maar zien dat de concurrentie ook sterker is geworden. Vooral Ajax maakte volgens Willy indruk tijdens zijn bezoek aan Amsterdam.
"Ik was van de week bij Ajax en ik was wel onder de indruk", vertelt Willy bij Omroep Brabant. "Die Michel (de nieuwe trainer van Ajax, red.) heeft ervoor gezorgd dat het elftal continu in beweging is. Die gaan echt meedoen met ons dit jaar", voorspelt hij.
Naast Ajax verwacht René dat meerdere clubs zich kunnen mengen in de strijd om de landstitel. Volgens hem moeten ook Feyenoord en AZ serieus worden genomen. Willy noemt daarnaast FC Twente als een ploeg die niet zomaar afgeschreven mag worden.
"Die zijn slecht begonnen, maar vlak FC Twente ook niet uit", aldus Willy. René is echter minder enthousiast over de nieuwe spits van de Tukkers. "Ze hebben alleen wel de verkeerde spits gekocht. Die Wout Weghorst kan nog geen bal aannemen. Welk niveau hij wél aankan? Eerste divisie!"
René van de Kerkhof toont zich overigens ook kritisch over Nigel de Jong, de technisch directeur van de KNVB. "Die komt gewoon overal te laat. Klaar! Hij had gewoon in januari al Peter Bosz moeten vastleggen, want die wachtte echt op de KNVB en heeft daarna pas bij PSV bijgetekend", blikt hij terug.
De voormalig Ajacied is na het vertrek van Ronald Koeman op zoek naar een nieuwe bondscoach. Louis van Gaal en Michael Reiziger lijken nu de belangrijkste kandidaten voor de vacature, hoewel ook Ruud van Nistelrooij in beeld zou zijn bij Oranje. Arne Slot heeft in ieder geval besloten om het niet te gaan doen.
'PSG geeft niet op en bereidt verbeterd bod voor op Mika Godts'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen PEC Zwolle en Ajax
Van de Kerkhof onder de indruk: "Ik was van de week bij Ajax"
Ajax-supporters boos om betaalmuur: "Een dikke middelvinger"
Ajax-transfer zorgt voor verbazing: "Vind ik heel opvallend"
Cruijff verwelkomt nieuwe Ajax-aanwinst: "We kennen elkaar goed"
Nijhuis legt nieuwe Eredivisie-regels uit: "Er komt meer snelheid"
Ter Stegen hoorde goede verhalen over Ajax: "Dat was overtuigend"
UEFA publiceert voorlopige spelerslijst Ajax: geen Brandt, wel Godts
'Ajax totaal niet onder de indruk van eerste Mika Godts-bod PSG'
'Ajax heeft vertrouwen in Lang-deal, vraagprijs Napoli bekend'
Kogel is door de kerk: Ajax presenteert Marc-André ter Stegen
'Zes spelers van Ajax mogen van Cruijff deze zomer vertrekken'
Janssen lovend over Ajacied: "Hij heeft een geweldig inzicht"
Henderson voltooit opvallende transfer naar Premier League-top
Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"
Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"
Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: "Absoluut geen optie"
'Spaanse SPORT onthult: op deze dag wordt Ter Stegen gepresenteerd'
'Delegatie van KNVB sprak urenlang met voormalig Ajacied'
Van Gaal reageert op Oranje-link: "Ik vind dat ongelofelijk"
'Ajax in gesprek met Lang, aanvaller staat open voor terugkeer'
Janssen vreest voor Ajax: "Dan hebben ze wel een groot probleem"
Brandt gaat cashen bij Ajax: "Dat wordt bij zijn salaris opgeteld"
Verweij zet streep door komst Ajax-doelwit: "Absoluut geen optie"
Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)
'Godts alleen weg voor hoofdprijs, Cruijff verlangt 75 miljoen'
VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026
Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"
Conference League-loting bekend: Ajax kent mogelijke opponenten