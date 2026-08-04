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Van de Kerkhof onder de indruk: "Ik was van de week bij Ajax"

Niek
Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion
Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

De nieuwe Eredivisie-jaargang staat op het punt van beginnen. René en Willy van de Kerkhof zijn benieuwd hoe PSV zich dit seizoen gaat houden, maar zien dat de concurrentie ook sterker is geworden. Vooral Ajax maakte volgens Willy indruk tijdens zijn bezoek aan Amsterdam.

"Ik was van de week bij Ajax en ik was wel onder de indruk", vertelt Willy bij Omroep Brabant. "Die Michel (de nieuwe trainer van Ajax, red.) heeft ervoor gezorgd dat het elftal continu in beweging is. Die gaan echt meedoen met ons dit jaar", voorspelt hij. 

Naast Ajax verwacht René dat meerdere clubs zich kunnen mengen in de strijd om de landstitel. Volgens hem moeten ook Feyenoord en AZ serieus worden genomen. Willy noemt daarnaast FC Twente als een ploeg die niet zomaar afgeschreven mag worden.

"Die zijn slecht begonnen, maar vlak FC Twente ook niet uit", aldus Willy. René is echter minder enthousiast over de nieuwe spits van de Tukkers. "Ze hebben alleen wel de verkeerde spits gekocht. Die Wout Weghorst kan nog geen bal aannemen. Welk niveau hij wél aankan? Eerste divisie!"

René van de Kerkhof toont zich overigens ook kritisch over Nigel de Jong, de technisch directeur van de KNVB. "Die komt gewoon overal te laat. Klaar! Hij had gewoon in januari al Peter Bosz moeten vastleggen, want die wachtte echt op de KNVB en heeft daarna pas bij PSV bijgetekend", blikt hij terug. 

De voormalig Ajacied is na het vertrek van Ronald Koeman op zoek naar een nieuwe bondscoach. Louis van Gaal en Michael Reiziger lijken nu de belangrijkste kandidaten voor de vacature, hoewel ook Ruud van Nistelrooij in beeld zou zijn bij Oranje. Arne Slot heeft in ieder geval besloten om het niet te gaan doen. 

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