Van de Kerkhof onder de indruk: "Ik was van de week bij Ajax"

Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion

Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

De nieuwe Eredivisie-jaargang staat op het punt van beginnen. René en Willy van de Kerkhof zijn benieuwd hoe PSV zich dit seizoen gaat houden, maar zien dat de concurrentie ook sterker is geworden. Vooral Ajax maakte volgens Willy indruk tijdens zijn bezoek aan Amsterdam.

"Ik was van de week bij Ajax en ik was wel onder de indruk", vertelt Willy bij Omroep Brabant. "Die Michel (de nieuwe trainer van Ajax, red.) heeft ervoor gezorgd dat het elftal continu in beweging is. Die gaan echt meedoen met ons dit jaar", voorspelt hij. Naast Ajax verwacht René dat meerdere clubs zich kunnen mengen in de strijd om de landstitel. Volgens hem moeten ook Feyenoord en AZ serieus worden genomen. Willy noemt daarnaast FC Twente als een ploeg die niet zomaar afgeschreven mag worden.