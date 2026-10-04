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Van de Pavert ziet Jong Ajax veranderen: "Groter dan we denken"

Thomas
bron: Ajax TV
Ryan van de Pavert aan de bal
Ryan van de Pavert aan de bal Foto: © BSR Agency

Ryan van de Pavert merkt dat Jong Ajax dit seizoen op meerdere vlakken verandert. De verdediger ziet dat de komst van Zuid-Europese spelers en Spaanse trainers zorgt voor meer volwassenheid binnen de ploeg. Niet alleen qua communicatie, maar ook in de manier waarop wedstrijden worden benaderd.

"Het is nu veel Engels praten", vertelt Van de Pavert over één van de opvallendste veranderingen. Inmiddels is hij daar al behoorlijk aan gewend. "Vorig jaar rond februari kwamen de Spaanse trainers al. Nu voelt het normaal." Volgens de verdediger brengt de internationale invloed ook meer ervaring met zich mee. "Er zijn ook wat meer oude jongens, die meer volwassen zijn", legt hij uit in gesprek met Ajax TV.

Dat is volgens Van de Pavert duidelijk terug te zien in het spel van Jong Ajax. "Je ziet dat we niet zo jeugdig spelen. We zoeken soms meer rust in plaats van elke keer de beslissende pass te willen geven. Dat is belangrijk, want anders speel je jezelf helemaal kapot. Dan gaat het spel de hele tijd heen en weer. Dan heb je de bal net en ben je hem alweer kwijt."

Ook op verdedigend vlak ziet de Ajacied een andere benadering ontstaan. "Bij Ajax gaat het negentig procent over het voetbal en het aanvallen. Het verdedigende is ook belangrijk, maar we zijn veel bezig met het spel aan de bal", aldus Van de Pavert. De mentaliteit van sommige Zuid-Europese ploeggenoten maakt daarbij indruk. "Als zo’n jongen een tackle maakt en juicht, merk je dat dat ook bij voetbal hoort. Het is groter dan we denken dat het is."

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