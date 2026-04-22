Ajax transfergeruchten en nieuws

Van den Berg ziet clubs azen op Ajax-speelster: "Opties vergroot"

bron: NOS
Gert van ’t Hof en Mandy van den Berg namens de NOS Foto: © MTB-Photo

Renee van Asten was vorige week dinsdag de grote verrassing bij de OranjeLeeuwinnen. Met haar sterke optreden tegen Frankrijk heeft de verdedigster waarschijnlijk de nodige scouts wakker geschud. Voormalig Oranje-aanvoerster Mandy van den Berg verwacht dat de Europese top inmiddels in de rij staat voor het talent van Ajax Vrouwen.  

In de studio van de NOS werd Van den Berg gevraagd of grote buitenlandse clubs na zo’n interland nu massaal hun pijlen op Van Asten richten. "Ja, dat denk ik wel, ja", reageerde Van den Berg resoluut. "De opties zullen wel in één keer vergroot zijn na afgelopen dinsdag. Logisch. Dat is ook wel een beetje hoe het werkt."

Van den Berg benadrukt dat de scouts haar al langer volgden, maar dat dit optreden de bevestiging was die nodig was. "Ze zal natuurlijk ongetwijfeld al op de radar hebben gestaan van veel clubs die de competitie in de gaten houden."

De zaakwaarnemer van Van Asten, Guido Albers, gaf eerder deze week al aan dat de clubs al bellen voor Van Asten. "Drie weken geleden speelde ze een fantastische wedstrijd tegen Engeland. Toen zei ik tegen haar: Je maakt mijn baan wel heel makkelijk, nu gaan de clubs vanzelf wel bellen. Of dat al zo is? Ja, het is echt bizar wat er voor haar belt. Ik wil liever niet zeggen om welke clubs het gaat, omdat ik het er ook nog niet met haar over heb besproken", zei hij in de NOS Voetbalpodcast.

Volgens Vrouwenvoetbalnieuws.nl is Chelsea een van die clubs met interesse in de 19-jarige Van Asten.

Gerelateerd:
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Noa Lang

'Noa Lang krijgt duidelijkheid over toekomst bij Galatasaray'

0
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Jan Wouters eerlijk: "Toen was die haat er wel richting Ajax"

Kapteijns: "Dat komt FC Twente en Ajax bijzonder slecht uit"

Dit is de reden dat de Eredivisie deze week op woensdag begint

Van den Berg ziet clubs azen op Ajax-speelster: "Opties vergroot"

Derksen over Ziyech: "Een belediging tegen het Nederlandse volk"

Woerts onthult: "Rafael van der Vaart pakt daar serieus geld"

Jordi Cruijff geadviseerd: "Hij kan die trainersklus aan bij Ajax"

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"
