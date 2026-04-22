Van den Berg ziet clubs azen op Ajax-speelster: "Opties vergroot"

Renee van Asten was vorige week dinsdag de grote verrassing bij de OranjeLeeuwinnen. Met haar sterke optreden tegen Frankrijk heeft de verdedigster waarschijnlijk de nodige scouts wakker geschud. Voormalig Oranje-aanvoerster Mandy van den Berg verwacht dat de Europese top inmiddels in de rij staat voor het talent van Ajax Vrouwen.

In de studio van de NOS werd Van den Berg gevraagd of grote buitenlandse clubs na zo’n interland nu massaal hun pijlen op Van Asten richten. "Ja, dat denk ik wel, ja", reageerde Van den Berg resoluut. "De opties zullen wel in één keer vergroot zijn na afgelopen dinsdag. Logisch. Dat is ook wel een beetje hoe het werkt."

Van den Berg benadrukt dat de scouts haar al langer volgden, maar dat dit optreden de bevestiging was die nodig was. "Ze zal natuurlijk ongetwijfeld al op de radar hebben gestaan van veel clubs die de competitie in de gaten houden."