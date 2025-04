Van den Bergh teleurgesteld na verlies: "Dan hoop je op meer"

Jan van den Bergh was zichtbaar teleurgesteld na de nederlaag tegen Ajax. "Je weet dat je lang de onderliggende partij bent. Maar we komen snel op voorsprong. Dan hoop je op meer", zei hij bij ESPN na afloop.

Het kantelpunt was de fout van Roy Kortsmit, want daarvoor kwam NAC eigenlijk heel goed voor de dag en stond het ook op een verrassende voorsprong. De doelman probeerde echter Ajax-aanvaller Don-Angelo Konadu uit te kappen, wat leidde tot een strafschop tegen. "Het is makkelijk om hem de schuld te geven. Hij speelde omdat hij goede lange ballen geeft en daaruit waren we ook gevaarlijk."