Van den Boomen over Ajax-toekomst: "Moet een goed gesprek hebben"

Branco van den Boomen gaat de komende periode met Ajax om tafel om zijn toekomst te bespreken. De middenvelder maakte woensdag in het bekerduel met Excelsior Maassluis zijn rentree na negen maanden blessureleed, maar het is nog onduidelijk welk perspectief hij heeft in Amsterdam.

Van den Boomen kwam direct na rust binnen de lijnen en genoot zichtbaar van zijn terugkeer. "Het is heel erg mooi om weer voetballer te zijn. Je weet pas wat je mist als je het niet hebt", vertelde hij na afloop bij ESPN. "Ik ben eigenlijk heel mijn carrière fit geweest en nu zo lang eruit, dat was wel een nieuwe periode. Ik ben blij dat het weer over is."

De 30-jarige middenvelder gaf toe dat hij al iets eerder had gehoopt op speelminuten, maar begrijpt de voorzichtigheid. "De trainingen gingen goed en de trainer was positief, maar uiteindelijk gooi je iemand die er zo lang uit is geweest niet zomaar erin. Ik denk dat deze wedstrijd perfect was voor mij."

Over zijn toekomst is Van den Boomen realistisch. "Van mezelf mag ik nu elke dag genieten dat ik voetballer ben, maar ik snap waar je naartoe wil. We gaan mijn situatie in de winter bekijken. Ik denk dat ik een goed gesprek met Ajax moet hebben. Dan gaan we kijken wat voor de club en voor mij het beste is."

Tot slot ziet hij zijn rentree vooral als een positief signaal. "Clubs zien in ieder geval dat ik fit ben. Dat is wel een goed signaal, denk ik. Laten we zien wat er op mij afkomt."