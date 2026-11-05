Van den Brom: "Er is bij ons nog geen woord over Ajax gesproken"

FC Twente heeft zich aan kop van de Eredivisie genesteld, maar de club uit Enschede is naar eigen zeggen nog niet bezig met de kraker van komende zondag tegen Ajax. Voor FC Twente wacht donderdagavond eerst de Conference League-wedstrijd tegen Pafos FC.

"Er is bij ons nog geen woord over Ajax gesproken. Geen woord", verzekert trainer John van den Brom tegenover de Tubantia. "Als je zoveel wedstrijden speelt, zoals wij, dan kun je niet over het eerstvolgende duel heen kijken. Tristan (Berghuis, red.) en Jeffrey (De Visscher, red.) zijn zaterdagavond wel naar Ajax - AZ geweest, maar die analyse gaan we pas vrijdag bespreken."

FC Twente is ook niet te lang blijven hangen in de 0-9 zege op Excelsior. "Het heeft het nodige losgemaakt, dat merk je overal. Ik heb veel berichtjes gehad vanuit het buitenland. Iedereen heeft het gezien. Maar verder is het ook wat het is. We hebben echt geen polonaise in de bus gelopen. We zijn inmiddels ook alweer een paar dagen verder. We hebben een korte tijd voor onszelf gehad, goed getraind en de wedstrijd van zondag weggestopt", aldus Van den Brom.