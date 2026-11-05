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Van den Brom: "Er is bij ons nog geen woord over Ajax gesproken"

Bjorn
John van den Brom
John van den Brom Foto: © Pro Shots

FC Twente heeft zich aan kop van de Eredivisie genesteld, maar de club uit Enschede is naar eigen zeggen nog niet bezig met de kraker van komende zondag tegen Ajax. Voor FC Twente wacht donderdagavond eerst de Conference League-wedstrijd tegen Pafos FC. 

"Er is bij ons nog geen woord over Ajax gesproken. Geen woord", verzekert trainer John van den Brom tegenover de Tubantia. "Als je zoveel wedstrijden speelt, zoals wij, dan kun je niet over het eerstvolgende duel heen kijken. Tristan (Berghuis, red.) en Jeffrey (De Visscher, red.) zijn zaterdagavond wel naar Ajax - AZ geweest, maar die analyse gaan we pas vrijdag bespreken."

FC Twente is ook niet te lang blijven hangen in de 0-9 zege op Excelsior. "Het heeft het nodige losgemaakt, dat merk je overal. Ik heb veel berichtjes gehad vanuit het buitenland. Iedereen heeft het gezien. Maar verder is het ook wat het is. We hebben echt geen polonaise in de bus gelopen. We zijn inmiddels ook alweer een paar dagen verder. We hebben een korte tijd voor onszelf gehad, goed getraind en de wedstrijd van zondag weggestopt", aldus Van den Brom.

De trainer zag ook dat zijn ploeg na eerdere Europese uitwedstrijden bij Qarabag en Lincoln Red Imps goede zeges boekte bij SC Cambuur (1-4) en AZ (0-2). "De jongens zijn klaar voor Pafos en dan weet ik dat ze vrijdag ook weer klaar zijn voor zondag", reageert Van den Brom.

"Ik ben wel blij dat de tegenstander dan Ajax is", vervolgt hij. "Het mag niet, ik weet het, maar het is dan toch wat makkelijker om je op zo'n wedstrijd voor te bereiden dan op een verre uitwedstrijd. Ajax zit in datzelfde ritme, alleen hebben die nog een reis erbij (vanuit Denemarken, red.). Wat het ook wat makkelijker maakt, is dat de intensiteit tegen Excelsior niet zo hoog lag. We hebben heel goed gespeeld, maar qua intensiteit was dit een van onze laagste wedstrijden. Het geeft wel aan dat je niet alleen maar naar die data moet kijken."

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