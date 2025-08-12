Van den Brom: "Hij gaat meer dan 20 doelpunten maken voor Ajax"

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst en John van den Brom is nog altijd vol lof over de ervaren centrumspits. De oefenmeester werkte in het verleden al samen met de aanvaller.

"Ik zag tijdens Ajax - Telstar de Wout die ik uit onze gezamenlijke tijd bij AZ ken", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Nog altijd bloedfanatiek, irritant voor zijn tegenstanders en vlijmscherp. Hier leeft hij voor: doelpunten, doelpunten en nog eens doelpunten. Denk je dat het hem iets uitmaakt dat Ajax niet zo goed speelde? Ik denk het niet. Die twee goals achter zijn naam. Dáár gaat het hem om", weet Van den Brom.

"In je elftal moet je niet elf van dit soort types hebben", erkent hij. "Het gekke is wel dat Wout erg met zichzelf bezig is, maar tóch een teamspeler is. Door hem bij AZ de aanvoerdersband te geven, hoopte ik dat zijn fanatisme zou overslaan op de groep. Als hij van zestienmetergebied tot zestienmetergebied moest sprinten, dan liep hij van vijfmetergebied tot vijfmetergebied, dus elke keer 22 meter extra. Daar probeerde hij iedereen in mee te nemen", aldus Van den Brom.

"En wanneer er een groepstraining in de sportschool op het programma stond, dan werkte hij zijn schema af. En daarna ging hij alleen nog uren door. Wout is een absolute voorbeeldprof, maar zó veeleisend dat hij niet bij iedereen geliefd was", vervolgt hij realistisch. "Vooral de jonge gasten dachten soms: wat is dit voor een idioot? En toen hij in 2017 met Alireza Jahanbakhsh om de topscorerstitel streed, was de sfeer om te snijden. Weghorst hoeft niet goed te spelen om te scoren en heeft weinig kansen nodig. Natuurlijk gaat hij dit seizoen twintig doelpunten maken voor Ajax. Wel meer denk ik", voorspelt Van den Brom.