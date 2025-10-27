Van den Brom: "Ik zag ook de onmacht bij Ajax, de armgebaren..."

"Ik genoot van ons spel. Ja, ik zag ook de onmacht bij Ajax. De armgebaren. Het klopte niet. Dat kwam ook door ons", blikt Van den Brom terug tijdens de persconferentie, opgetekend door de Tubantia. "Het jammerlijke was dat het maar 1-0 was bij rust. We hebben Ajax in het zadel geholpen. We hadden de genadeklap moeten uitdelen."

Na rust gaf FC Twente binnen zeven minuten drie goals weg. "Dat is het mooie aan voetbal, al is het voor ons nu natuurlijk wat minder mooi", aldus Van den Brom. "Ik zag het aan het einde van de eerste helft al. We werden wat slordiger, terwijl we juist zo goed in de wedstrijd zaten. We waren na de 1-1 vijf minuten bezig om die teleurstelling te verwerken. Maar we gingen er pas weer voor toen het al 1-3 stond. Toen was het te laat."