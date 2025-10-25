Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

Kick-off
Amber
bron: FC Twente

FC Twente neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax. De Tukkers speelden vorige week gelijk tegen NEC, terwijl Ajax verloor van AZ en vervolgens Chelsea. FC Twente-trainer John van den Brom heeft met een schuin oog naar die wedstrijden gekeken.

"Tegen NEC was het een intense wedstrijd", blikt Van den Brom tegenover 1Twente Enschede terug op dat duel. "Voor de tijd wisten we dat het tegen NEC een andere type wedstrijd zou worden, waarin andere dingen van ons gevraagd zouden worden. Voetballend hebben we het tegen NEC een aantal keer goed gedaan, alleen vind ik dat we dat nog vaker kunnen laten zien."

Uiteindelijk eindigde het duel in een gelijkspel. "We verliezen de wedstrijd niet in Nijmegen, maar we winnen hem ook niet. Dat winnen moet bovenaan staan. Dat geldt ook voor zondag. Inmiddels heb ik meegekregen dat ook hier wedstrijden tegen Ajax altijd bijzonder zijn. Natuurlijk kijk je in zo'n week met een schuin oog naar wat Ajax doet tegen AZ en Chelsea, maar je kijkt vooral naar wat jezelf wilt doen."

"Onze manier van voetballen is momenteel oké en duidelijk, maar in de uitvoering kunnen we over langere gedeeltes in een wedstrijd nog stappen maken. We gaan zondag ook weer gewoon de wedstrijd in om goed te voetballen. We moeten voetballend de oplossing vinden en dat ook durven, daarin kunnen we nog winst halen", vindt Van den Brom.

De trainer kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Max Bruns en Mathias Kjølø ontbreken. "We hebben met iedereen kunnen trainen." Zaterdag staat de afsluitende training op het programma richting zondag. 

