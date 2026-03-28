2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Ajax transfergeruchten en nieuws

Van den Brom: "Of ik bij FC Twente weer met Weghorst ga werken?"

Bjorn
bron: Tubantia
John van den Brom bij ESPN
John van den Brom bij ESPN Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst vertrekt komende zomer waarschijnlijk transfervrij bij Ajax. De 33-jarige spits wordt al regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar FC Twente. FC Twente-trainer John van den Brom kent Weghorst nog vanuit zijn tijd bij AZ, waar de twee al samenwerkten.

"Of ik hier bij FC Twente weer met hem ga werken? Dat weet ik niet", reageert Van den Brom in gesprek met de Tubantia. "Dat is niet alleen aan mij. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ik altijd goed met hem heb gewerkt."

Van den Brom is wel vol lof over Weghorst. "Spitsen zijn vaak eenlingen en egoïsten en daar hoort hij in de goede zin van het woord zeker bij", geeft de ervaren oefenmeester aan. "Zijn gedrag hoort ook bij een spits. Ik heb een heel goede relatie met hem. Ik heb hem niet voor niets aanvoerder gemaakt. Hij eist het maximale van zichzelf en van de rest van de groep en weet dat ook over te brengen. Van die beslissing heb ik nooit spijt gehad."

Niet iedereen was er blij mee, lacht Van den Brom. "Voor de perschef was hij wel eens moeilijk. Als het tegenzat en hij moest na afloop meteen voor de camera gaan staan, dan had hij daar geen zin in. Hij was wel een stuk jonger toen. We praten over bijna tien jaar geleden. We haalden hem van Heracles en hadden toen met hem en Fred Friday (ex-FC Twente, red.) twee spitsen die het moesten gaan uitvechten. In het begin ging dat helemaal niet. Maar uiteindelijk heeft Wout die battle gewonnen en ging het met hem bergopwaarts en met Freddy bergafwaarts", aldus Van den Brom. 

Gerelateerd:
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

"Real Madrid stelde alles in het werk om deze Ajacied te halen"

Brian Brobbey juicht

'Brobbey na sterk debuutseizoen al gelinkt aan stap omhoog'

Marciano Vink in het Philips Stadion

Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"

René van der Gijp

Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"

Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

