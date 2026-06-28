Van den Brom over komst Weghorst: "Gaat soms over dat randje"

Trainer John van den Brom is zeer te spreken over de komst van Wout Weghorst naar FC Twente. De oefenmeester werkte in een eerder stadium al samen met de speler bij AZ.

"Ik ben uiteraard zeer blij met de komst van Wout en met het type speler dat we met hem binnenhalen", meent hij. "Het is even iets anders dan we al hebben. Ik ga niet zeggen: beter of slechter, maar wel anders. En ik denk dat het precies is wat wij nodig hebben, om als groep en vervolgens als club weer verder te komen."

"We hebben daar twee jaar samengewerkt en dat is heel goed gegaan", zegt Van den Brom tegenover Voetbal International . "Die band is een voordeel. Wout en ik kennen elkaar, ik ken zijn kwaliteiten. We hebben de afgelopen tijd veel contact gehad."

In Alkmaar botste Van den Brom wel eens met de spits. "Botsen vind ik een groot woord, maar Wout is een speler die altijd het randje opzoekt, in alles. En soms eroverheen gaat. Vond ik ook juist heel mooi in zijn karakter. Hij geeft elke dag honderd procent en ik denk dat hij daarin het hele team kan meekrijgen."

"Je weet wat je krijgt bij Wout, ook als je hem bij het Nederlands elftal ziet trainen met de wissels", zegt hij. "Hij is altijd hetzelfde. Ook dan zie ik bij hem die verbetenheid en gretigheid. Dat is mooi en daarmee kan hij ons verder helpen."

"Het wordt een mooie uitdaging, voor iedereen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij met al zijn eigenschappen van toegevoegde waarde is voor FC Twente. Niet voor niets was Wout mijn aanvoerder bij AZ", besluit de oefenmeester van FC Twente.