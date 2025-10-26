Van den Brom treurt: "We hebben van onszelf verloren vandaag"

Er leek geen vuiltje aan de lucht toen beide ploegen gingen rusten. "Je bent zo oppermachtig in de eerste helft en gaat weliswaar met maar één doelpunt verschil de rust in. Dat was aan de magere kant", begint Van den Brom na afloop voor de camera bij ESPN. "Maar als je me had verteld dat je zeven minuten later met 1-3 achter staat, had ik dat niet geloofd."

Van den Brom zag zijn ploeg het helemaal weggeven. "In de eerste helft vond ik ons heel goed spelen. Daarom is het zo zuur dat we nu met lege handen staan. Verliezen blijft vervelend. Voor elke trainer, speler en supporters. Maar het gaat altijd op de manier waarop", treurt de oefenmeester, die voor het eerst verliest als trainer van FC Twente. "We hebben een beetje van onszelf verloren vandaag."