Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van den Brom treurt: "We hebben van onszelf verloren vandaag"

Max
bron: ESPN
John van den Brom in Enschede
John van den Brom in Enschede Foto: © BSR Agency

John van den Brom begrijpt niet hoe FC Twente na rust zo snel drie goals tegen kreeg. Ajax won de wedstrijd uiteindelijk met 2-3. 

Er leek geen vuiltje aan de lucht toen beide ploegen gingen rusten. "Je bent zo oppermachtig in de eerste helft en gaat weliswaar met maar één doelpunt verschil de rust in. Dat was aan de magere kant", begint Van den Brom na afloop voor de camera bij ESPN. "Maar als je me had verteld dat je zeven minuten later met 1-3 achter staat, had ik dat niet geloofd."

Van den Brom zag zijn ploeg het helemaal weggeven. "In de eerste helft vond ik ons heel goed spelen. Daarom is het zo zuur dat we nu met lege handen staan. Verliezen blijft vervelend. Voor elke trainer, speler en supporters. Maar het gaat altijd op de manier waarop", treurt de oefenmeester, die voor het eerst verliest als trainer van FC Twente. "We hebben een beetje van onszelf verloren vandaag."

Gerelateerd:
Ricky van Wolfswinkel

Van Wolfswinkel na verlies: "Ajax zit niet in een geweldige fase"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd