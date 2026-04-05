Van den Brom verslaat Ajax: "We hebben vandaag verdiend gewonnen"

John van den Brom won met FC Twente met 1-2 op bezoek bij Ajax. De trainer is ontzettend content met de winst, die ervoor zorgt dat NEC en Feyenoord serieus rekening moeten blijven houden met de Tukkers in de strijd om de tweede plek. Ajax, dat verloor, lijkt voorlopig afgehaakt.

"Deze geeft veel voldoening", reageert trainer Van de Brom tegenover de clubkanalen van FC Twente. "Vooraf zeiden we dat dit een van de zes finales is die we ingaan, en finales winnen is alleen maar leuk. Ook nog tegen een rechtstreekse concurrent. Maar het belangrijkste is de manier waarop. We hebben vandaag verdiend gewonnen en een goede wedstrijd gespeeld. De jongens die erin komen trekken de wedstrijd nog over de streep."

Daarna veel vreugde bij de Tukkers. "We hebben een fantastisch team en je ziet de ontlading, dat is mooi. Dat Bart de goal nog maakt als rechtsback met links, mooier kan niet. Hij bekroont een goede wedstrijd met de winnende goal."

Van den Brom probeert ondanks de hosannastemming ook nuchter te blijven. "Soms lopen we nog te veel achteruit, ook na de goal. Dan moeten we sneller aansluiten, verder van de goal spelen is makkelijker verdedigen, al helemaal omdat Ajax veel individuele kwaliteiten heeft."

"Nadat Robin, Mathias, Ricky en Arno in het veld kwamen kregen we meer druk op de bal en konden we vooruit spelen. Toen hadden we wel het gevoel dat deze overwinning in de tas zat", besluit hij.