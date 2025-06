Van den Heuvel doorziet 'plan' Promes: "Geef hem niet veel kans"

In Nederland wacht Promes een jarenlange gevangenisstraf, die hij de afgelopen jaren ontweek door in het buitenland te verblijven. Nu wil de vleugelaanvaller, die momenteel in Dubai woont, terugkeren naar Nederland, maar alleen als hij niet direct wordt gearresteerd. "Het blijkt wel gewoon dat hij daar in een gouden kooi zit", reageert Van den Heuvel in RTL Boulevard. "Hij kan geen kant op. Er is een internationaal arrestatiebevel, dus zodra hij Dubai verlaat wordt hij opgepakt. Althans, die kans bestaat."

Van den Heuvel denkt dat Promes langzaam door zijn geld heen is en op deze manier hoopt nog te kunnen voetballen. "Zo'n hoger beroep-procedure plus cassatie bij de Hoge Raad duurt alles bij elkaar toch wel anderhalf, twee jaar", legt de misdaadjournalist uit. "Dus je voelt hem al aankomen: hij wil gewoon twee jaar nog voetballen, contract afsluiten, lucratief contract hopelijk en daar nog wat miljoenen mee binnenhalen, en dán eventueel zijn straf in Nederland gaan uitzitten."

Volgens Van den Heuvel heeft het plan van de Oranje-international weinig kans van slagen. "Het is aan het Hof, morgen (dinsdag, red.) dient die zitting, om te bepalen of ze akkoord gaan met die voorwaarden. Ik geef hem eerlijk gezegd niet heel veel kans."