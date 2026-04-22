Ajax transfergeruchten en nieuws

Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"

Stefan
Björn van der Doelen
Björn van der Doelen

Van Björn van der Doelen is natuurlijk bekend dat hij supporter van PSV is, maar dat betekent niet dat hij nooit naar Ajax kijkt. De oud-voetballer kan genieten van Mika Godts, die hij graag in Eindhoven zou zien voetballen.

"Journalisten schrijven op wie de meeste doelpunten heeft, maar clubs kijken wanneer die goals zijn gemaakt, tegen wie en op welk moment van de wedstrijd. En dan is Ismael Saibari toch wel...", begint Van der Doelen in de Skiete Willy Podcast. "Oh, ik zag ook die Mika Godts ertussen staan. En dat vind ik écht een goeie. Een goede speler. Laatst dacht ik nog: is dat niet iets voor PSV?"

"Ja, maar jullie hebben daar Ruben van Bommel. Die is wel geblesseerd, maar die komt wel weer terug. Die is bijna klaar", reageert voormalig PSV-watcher Marco Timmer. Hier heeft Doelen echter geen boodschap aan. "Ja, dan nog. Er gaan toch ook jongens weg en zo'n Godts... Zou die niet een keer..."

Sjoerd Keizer vraagt lachend of de oud-PSV'er nu probeert te prikkelen, maar Doelen is serieus. "De samenvattingen die ik heb gezien van Ajax - dat zijn wel wedstrijden die ze verloren, want anders kijk ik niet. Heel kinderachtig, maar dat vind ik leuk - en dan vind ik die Godts altijd een heel creatieve speler. Die jongen heeft echt iets. Hij valt mij heel erg op, op de momenten dat ik Ajax heb zien spelen", aldus Van der Doelen.

Gerelateerd:
De Toekomst van Ajax

'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'

0
Troy Parrott

'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'

0
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"

Jan Wouters: "Daar was ik bij Ajax nog helemaal niet aan toe"

'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'

'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'

Domper voor directe concurrent van Ajax: einde seizoen aanvaller

Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"

Schöne looft Ajax-supporters: "Dat zie ik ook als niet normaal"
