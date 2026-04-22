Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"

Van Björn van der Doelen is natuurlijk bekend dat hij supporter van PSV is, maar dat betekent niet dat hij nooit naar Ajax kijkt. De oud-voetballer kan genieten van Mika Godts, die hij graag in Eindhoven zou zien voetballen.

"Journalisten schrijven op wie de meeste doelpunten heeft, maar clubs kijken wanneer die goals zijn gemaakt, tegen wie en op welk moment van de wedstrijd. En dan is Ismael Saibari toch wel...", begint Van der Doelen in de Skiete Willy Podcast. "Oh, ik zag ook die Mika Godts ertussen staan. En dat vind ik écht een goeie. Een goede speler. Laatst dacht ik nog: is dat niet iets voor PSV?"

"Ja, maar jullie hebben daar Ruben van Bommel. Die is wel geblesseerd, maar die komt wel weer terug. Die is bijna klaar", reageert voormalig PSV-watcher Marco Timmer. Hier heeft Doelen echter geen boodschap aan. "Ja, dan nog. Er gaan toch ook jongens weg en zo'n Godts... Zou die niet een keer..."

Sjoerd Keizer vraagt lachend of de oud-PSV'er nu probeert te prikkelen, maar Doelen is serieus. "De samenvattingen die ik heb gezien van Ajax - dat zijn wel wedstrijden die ze verloren, want anders kijk ik niet. Heel kinderachtig, maar dat vind ik leuk - en dan vind ik die Godts altijd een heel creatieve speler. Die jongen heeft echt iets. Hij valt mij heel erg op, op de momenten dat ik Ajax heb zien spelen", aldus Van der Doelen.