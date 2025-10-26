Van der Ende twijfelt aan goal Ajax: "Als dit het beeld is..."

Mario van der Ende heeft zijn vraagtekens gezet bij de derde goal van Ajax zondag. De goal van de Amsterdammers werd nog even nagekeken voor buitenspel, maar uiteindelijk goedgekeurd.

Ajax stond bij rust 1-0 achter, maar schoot uit de startblokken in de tweede helft met drie snelle goals. De laatste, van Mika Godts, moest nog even gecontroleerd worden voor buitenspel, maar werd uiteindelijk ook toegekend.

Voormalig scheidsrechter Van der Ende heeft echter zijn twijfels over het doelpunt. Op X deelt hij een foto van het moment dat gedeeld werd tijdens de wedstrijd. "Als dit het gebruikte beeld is lijken wat extra lessen meetkunde geen kwaad te kunnen", schrijft hij. Het overgrote deel van de reacties is het echter totaal niet eens met Van der Ende.