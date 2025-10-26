Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Ende twijfelt aan goal Ajax: "Als dit het beeld is..."

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Mario van der Ende
Mario van der Ende Foto: © BSR Agency

Mario van der Ende heeft zijn vraagtekens gezet bij de derde goal van Ajax zondag. De goal van de Amsterdammers werd nog even nagekeken voor buitenspel, maar uiteindelijk goedgekeurd. 

Ajax stond bij rust 1-0 achter, maar schoot uit de startblokken in de tweede helft met drie snelle goals. De laatste, van Mika Godts, moest nog even gecontroleerd worden voor buitenspel, maar werd uiteindelijk ook toegekend.

Voormalig scheidsrechter Van der Ende heeft echter zijn twijfels over het doelpunt. Op X deelt hij een foto van het moment dat gedeeld werd tijdens de wedstrijd. "Als dit het gebruikte beeld is lijken wat extra lessen meetkunde geen kwaad te kunnen", schrijft hij. Het overgrote deel van de reacties is het echter totaal niet eens met Van der Ende. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ricky van Wolfswinkel

Van Wolfswinkel na verlies: "Ajax zit niet in een geweldige fase"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd