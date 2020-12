Geschreven door Auke Kooreman 12 dec 2020 om 13:12

Mitchell van der Gaag zag zijn jongens tegen De Graafschap twee keer ongelukkig op achterstand komen, maar zag ook dankzij twee prachtige goals zijn ploeg telkens op gelijke hoogte komen. Maar de voorsprong pakken, lukte niet.

“Als je kijkt naar de hele wedstrijd, was het een hele aantrekkelijke wedstrijd, maar in het begin hadden wij het op sommige momenten aardig lastig. Dan kom je twee keer kinderlijk op achterstand, maar kom je terug door geweldige goals van Hansen en Martha,” vertelt de trainer aan FOX Sports. De 17-jarige aanvaller kwam 5 minuten later in de exact zelfde situatie, maar vergat rustig te blijven. Dat deed de rechtsbuiten bij de eerste goal wel uitstekend.

Ajax ging de rust in met een 2-1 achterstand, maar zagen allemaal nog wel veel perspectief in de wedstrijd. Danny Verbeek, middenvelder van de thuisploeg, moest er namelijk na 32 minuten af met een directe rode kaart.

“Wat ons in de eerste helft niet al te vaak lukte, gebeurde gelukkig in de tweede helft wel. Wij kregen genoeg kansen, maar de spelers hadden meer uit de countermomenten moeten halen.” De wedstrijd ging in het laatste kwartier nogal op en neer. De Graafschap deed op alle gunstige momenten het op een tempootje lager, maar wist gecreëerde gevaarlijke kansen niet af te maken. De thuisploeg kon helaas voor Mike Snoei niet voor de derde keer op de avond op voorsprong komen.