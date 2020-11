Geschreven door Auke Kooreman 24 nov 2020 om 11:11

Vorig week was Van der Gaag pislink op zijn selectie en verliet met zuur gevoel Den Bosch. Maandagavond verliet de hoofdtrainer de Toekomst met een beter gevoel na de 1-1 tegen Volendam.

Jong Ajax wil elke week winnen, maar verlaat niet elke wedstrijd het veld met de volledige 3 punten. De jonge selectie van de Amsterdammers laten hier en daar vaak nog wat punten liggen, maar bleef overeind tegen het ervaren en talentvolle team van Wim Jonk.

“Ik kan leven met een gelijkspel. Beide ploegen gaven hoogdruk, waardoor de wedstrijd heel open was, maar een ploeg die wedstrijd domineerde was er niet,” vertelt Van der Gaag aan FOX Sports. “Uiteindelijk zie je wel de afstanden groter worden en kan je hem elk moment tegen krijgen.” Dat gebeurde niet de verdediging en de keeper stonden hun mannetje en lieten heel groot gevaar niet toe.

Het was een wedstrijd van kleine kansen, dat had te maken met dat Jong Ajax hun eigen speelwijze bleef spelen volgens de trainer van de thuisploeg. “In het begin hadden wij een beetje moeite met het vroeg druk zetten en dat leverde een wedstrijd op met veel ruimte voor de snelle spelers. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken en uiteindelijk vind ik dat wij het goed hebben gedaan.”

Brian Brobbey was er maandag niet bij, dat had alles te maken met het Champions League duel van aankomende woensdag. Sontje Hansen kreeg daarom de kans in de spits en had een zware avond tegen twee boomlange centrale verdedigers. “In het begin was even wennen, maar op een gegeven moment ging de aanval beter spelen. Het waren lange verdedigers en daar kwam hij een paar keer goed achter de laatste lijn.”