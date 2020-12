Geschreven door Auke Kooreman 08 dec 2020 om 14:12

Mitchell van der Gaag zag zijn team weer niet winnen en blijft in het rechterrijtje. Lange tijd leek Van der Gaag de winnende trainer te zijn maandagavond, maar zag de overwinning in de laatste minuut aan zijn neus voorbij gaan.

Na 35 minuten kon Van der Gaag juichen. Jong Ajax scoorde uit hun eerste doelpoging, maar wist daarna niet heel veel kansen meer te creëren. Toch was de trainer niet heel ontevreden na afloop. “Kijkend naar het speelbeeld is het een terechte uitslag, maar aan het eind tweede helft waren wij de betere ploeg,” vertelt de trainer aan FOX Sports.

Jong Ajax wist gek genoeg heel weinig kansen te creëren, maar de 3 kansen die de Amsterdammers hadden waren wel erg groot. “Jensen kreeg twee keer de mogelijkheid om te scoren. Helaas was Swinkels erg goed en konden wij niet uitlopen tot 2-0.” In de laatste minuten liep Jong Ajax toch nog tegen een negatieve uitslag op. “Toen ik de handsbal zag, wist ik al dat het een penalty werd. In de eerste helft waren er al een aantal twijfel momenten. Het is ongelukkig, maar ik wist genoeg.” Ajax ging met een voorsprong rusten, maar de trainer zag veel verbeterpunten in de eerste helft. “Aan de bal brachten wij te weinig en met de kwaliteiten die wij hebben moeten wij daar meer mee doen.”

In de tweede helft ging het beter na een positiewisseling bij de Amsterdammers. “Naci kwam beter tot zijn recht, maar wij konden vandaag niet het verschil maken.” De trainer heeft veel pupillen, maar zag zijn pupil Rensch voor de tweede keer dit seizoen scoren. “Hij heeft naast het verdedigen veel aanvallende kwaliteiten. Vorig jaar twijfelde hij nog vaker in de zestien. Dit jaar laat hij zien dat zichzelf heeft verbeterd op dat gebied.”