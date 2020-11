Geschreven door Jelmer Jager 18 nov 2020 om 10:11

Mitchell van der Gaag maakt zich geen enkele zorgen over de ontwikkeling van Sontje Hansen en Naci Ünüvar. Beide spelers begonnen moeizaam aan het seizoen, maar zijn op de weg terug. “Het is met Sontje en Naci altijd heel erg snel gegaan. Je krijgt ooit gewoon te maken met een terugslag. Een blessure, de Corona-periode, dat zijn dingen waar je als speler mee moet dealen”, laat Van der Gaag weten aan Ajax TV.

“Af en toe zit je nou eenmaal in een mindere fase. Ze komen vanzelf terug op hun niveau. Ze zijn nog jong en de kansen komen weer terug. Ze zijn ook al weer op de weg terug en laten dat ook al weer zien. Dus daar maken we en maak ik me totaal geen zorgen over.”

Iemand die vorig seizoen te maken kreeg met een lastig jaar was Brian Brobbey. De spits was vaak geblesseerd, maar is sinds afgelopen zomer fitter en sterker geworden. “Brian heeft vorig seizoen een moeilijk jaar gehad. Hij had te maken met verschillende blessures en had niet echt een vast team. Dat is soms lastig voor die jongens. Maar ook in zo’n lastig jaar heeft hij stappen gemaakt. Je ziet dat hij sinds de start van dit seizoen sterker en fitter werd. Op een gegeven moment zal je daar voor worden beloond. Hij heeft er ook hard voor gewerkt. Hij scoorde gelijk bij zijn debuut. Dat is mooi om te zien natuurlijk. En nu begint het eigenlijk pas.”