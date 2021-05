John Heitinga maakt komend seizoen zijn debuut als trainer in het betaald voetbal. Afgelopen winter haalde hij zijn diploma daarvoor en nu gaat hij aan de slag als trainer van Jong Ajax, zo meldt de club.

De afgelopen seizoenen was Heitinga verantwoordelijk voor het hoogste jeugdelftal van Ajax, eerst O19 en tegenwoordig O18. Mitchell van der Gaag stond sinds 2019 voor de groep bij Jong Ajax en schuift door: hij wordt assistent van Erik ten Hag. Naast Ten Hag was een plekje vrij gekomen, omdat Christian Poulsen stopt als assistent. De Deen zou zich op andere dingen willen richten en is met Ajax in gesprek over een nieuwe functie.