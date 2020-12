Geschreven door Auke Kooreman 22 dec 2020 om 13:12

Maandagavond liep Mitchell van der Gaag voor de laatste keer in 2020 van het hoofdveld van de toekomst af. De trainer ging door een late goal echter met lege handen naar huis.

Mitchell van der Gaag eindigde 2020 op de 11de plaats. Een positie die niet bij Jong Ajax past, maar kijkend naar de gemiddelde leeftijd elke week is het geen schande. De trainer heeft veel gebruik gemaakt van een grote groep spelers. In die grote groep was 21 de oudste leeftijd. De trainer wil dat nooit als excuus gebruiken, maar kan daar niet echt omheen.

“Wij waren over de gehele wedstrijd ver uit de betere. In de eerste helft komen wij terecht op voorsprong. Mijn spelers waren vanavond erg geconcentreerd aan het voetballen en dat bracht ons nauwelijks in de problemen,” zegt de trainer tegenover FOX Sports. In de tweede helft kwam Jong Ajax meer in de problemen, maar was er geen spraken van man overboord. “In de tweede helft moet je uiteraard iets meer naar achter. Dat is logisch met tien man, maar in die fase hebben wij ook veel gevaarlijke kansen gecreëerd. Helaas vliegt daarvan geen eentje erin en hebben wij een keer de scheidsrechter niet mee.”

Jong Ajax kan even genieten van een paar vrije dagen, maar moeten snel na de feestdagen weer aan de bak. “Het is allemaal erg kort op elkaar en daar moeten wij mee dealen. afgelopen 6 wedstrijden niet gewonnen, maar hopelijk kunnen wij dat negatieve getal in 2021 omdraaien.”