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'Van der Gaag topkandidaat om trainer te worden in Portugal'

Arthur
Mitchell van der Gaag bij ESPN
Mitchell van der Gaag bij ESPN Foto: © Pro Shots

Mitchell van der Gaag is een serieuze kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van Marítimo te worden. De 54-jarige oefenmeester uit Zutphen voert momenteel gesprekken met de Portugese club, zo meldt Voetbal International donderdag.

Voor Van der Gaag zou een aanstelling bij Marítimo een terugkeer betekenen naar een club waarmee hij een rijke historie heeft. Tussen 2008 en 2010 stond hij al aan het roer als trainer, terwijl hij eerder ook jarenlang actief was als speler. Na periodes bij PSV, NEC, Sparta Rotterdam, Motherwell en FC Utrecht maakte hij in 2001 de overstap naar Marítimo. Daar speelde hij vijf seizoenen en groeide hij uit tot een vertrouwd gezicht binnen de club.

Nu ligt er mogelijk opnieuw een samenwerking in het verschiet. Marítimo verzekerde zich afgelopen seizoen van promotie naar de Primeira Liga en zoekt een trainer die de club op het hoogste Portugese niveau kan leiden.

Van der Gaag beschikt over een ruime staat van dienst als coach. Hij werkte eerder bij Belenenses, Ermis Aradippou op Cyprus, FC Eindhoven, NAC Breda, Excelsior, Jong Ajax en FC Zürich. Daarnaast was hij assistent-trainer bij Ajax en later ook bij Manchester United.

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