Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"
Rene van der Gijp adviseert Míchel de pers voortaan in het Spaans te woord te staan. Volgens de analist kan de trainer van Ajax zich niet goed verstaanbaar maken in het Engels.
Míchel moet regelmatig in het Engels de pers te woord staan, maar blinkt daar niet in uit. "Ik blijf het maar zeggen, maar laat het hem maar in het Spaans doen en zet er maar een tolk naast", oppert Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. "Dit is zo pijnlijk en bijna mensonterend waar je naar zit te kijken."
De voormalig profvoetballer ziet dat de oefenmeester in het Engels moeilijk zijn punt kan maken. "Die man komt helemaal niet uit zijn woorden en blijft maar zoeken. Opeens roept hij dan: 'Wij hadden kansen', ja het zal wel..."
Volgens Wim Kieft had Míchel de Engelse taal al beter moeten leren. "Het zal allemaal wel hè, maar je tekent een contract bij Ajax, dan is toch het eerste wat je denkt: 'Ik ga het nooit redden in het Nederlands, ik ga even naar de nonnen in Vucht, even een spoedcursus Engels doen'. Om mee te beginnen en als je dan een beetje de basis hebt, dan wordt het vanzelf allemaal wel beter. Het is wel heel slordig."
Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"
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