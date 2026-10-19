Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

Rene van der Gijp adviseert Míchel de pers voortaan in het Spaans te woord te staan. Volgens de analist kan de trainer van Ajax zich niet goed verstaanbaar maken in het Engels. 

Míchel moet regelmatig in het Engels de pers te woord staan, maar blinkt daar niet in uit. "Ik blijf het maar zeggen, maar laat het hem maar in het Spaans doen en zet er maar een tolk naast", oppert Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. "Dit is zo pijnlijk en bijna mensonterend waar je naar zit te kijken."

De voormalig profvoetballer ziet dat de oefenmeester in het Engels moeilijk zijn punt kan maken. "Die man komt helemaal niet uit zijn woorden en blijft maar zoeken. Opeens roept hij dan: 'Wij hadden kansen', ja het zal wel..."

Volgens Wim Kieft had Míchel de Engelse taal al beter moeten leren. "Het zal allemaal wel hè, maar je tekent een contract bij Ajax, dan is toch het eerste wat je denkt: 'Ik ga het nooit redden in het Nederlands, ik ga even naar de nonnen in Vucht, even een spoedcursus Engels doen'. Om mee te beginnen en als je dan een beetje de basis hebt, dan wordt het vanzelf allemaal wel beter. Het is wel heel slordig."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen ziet Higler twee penalty's missen bij FC Groningen - Ajax

0
Etienne Vaessen juicht

Vaessen zorgt met gestopte strafschop voor opvallende statistiek

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

0
Thom van Bergen

Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"

0
Sjaak Swart, Simon Tahamata en Tarik Oulida

'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

0
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

Driessen ziet Higler twee penalty's missen bij FC Groningen - Ajax

Vaessen zorgt met gestopte strafschop voor opvallende statistiek

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Sparta Rotterdam - Ajax

Meerdink steekt veer in reet Ajacied: "Dat is een enorm talent"

Vier (!) spelers van Ajax in Elftal van de Week: "Bijzonder knap"

Michel ziet 2 uitblinkers: "We gaan veel plezier aan hem beleven"

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws