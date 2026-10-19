Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

Rene van der Gijp adviseert Míchel de pers voortaan in het Spaans te woord te staan. Volgens de analist kan de trainer van Ajax zich niet goed verstaanbaar maken in het Engels.

Míchel moet regelmatig in het Engels de pers te woord staan, maar blinkt daar niet in uit. "Ik blijf het maar zeggen, maar laat het hem maar in het Spaans doen en zet er maar een tolk naast", oppert Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. "Dit is zo pijnlijk en bijna mensonterend waar je naar zit te kijken."

De voormalig profvoetballer ziet dat de oefenmeester in het Engels moeilijk zijn punt kan maken. "Die man komt helemaal niet uit zijn woorden en blijft maar zoeken. Opeens roept hij dan: 'Wij hadden kansen', ja het zal wel..."