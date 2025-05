Van der Gijp adviseert 'Ajax-kandidaat': "Dan ben je toch gek?"

Ajax en Farioli gaan na één seizoen weer uit elkaar, dus moet de club uit Amsterdam op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De naam van Ten Hag, die een verleden bij Ajax heeft, werd meteen genoemd. "Weet je wat het is. Als je Erik ten Hag bent stap je daar toch nooit in. Dan ben je toch gek", begint Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp.

Ten Hag kende een zeer succesvolle periode bij Ajax, maar volgens Wim Kieft had de oefenmeester destijds veel geluk met goede spelers. "Hij heeft gewoon de mazzel gehad dat hij een goede jeugd had", oordeelt de analist. Daar is Van der Gijp het mee eens. "Hij had De Ligt, Onana, Frenkie, Donny van der Beek. Hij had ook nog Mazraoui. Maar als hij nu Ten Hag voor de groep zet, dan wordt hij ook vierde."