Van der Gijp begrijpt Jordi Cruijff: "Dat vind ik niet gek hoor"

Gijs Kila
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp
René van der Gijp

René van der Gijp denkt dat de situatie bij Ajax en Feyenoord minder zorgwekkend is dan vaak wordt geschetst. De analist stelt dat beide clubs sneller kunnen aanhaken bij PSV dan veel mensen denken.

"Ik heb ooit gedacht dat Ajax lichtjaren van PSV en Feyenoord verwijderd was", zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dat bleek binnen anderhalf jaar weg."

Volgens de oud-voetballer wordt er van buitenaf vaak te negatief gekeken naar de gang van zaken bij de Nederlandse topclubs. "Wij denken heel vaak dat bij Feyenoord en Ajax nu alles verkeerd gaat, maar dat valt ook allemaal wel mee", concludeert hij.

Van der Gijp is daarnaast positief over het plan van Jordi Cruijff om meer naar de Spaanse markt te kijken. Hij ziet daar voldoende kwaliteit om Ajax te versterken. "Ik heb ooit een keer Atlético Madrid tegen ADO zien spelen", begint hij een anekdote. "Bij Rob (Jansen, red.) in de box in de voorbereiding. Met Johnny Heitinga op de bank bij Madrid. Speelden ze (Atlético Madrid, red.) met het tweede, maar die waren goed."

Volgens Van der Gijp is het dan ook logisch dat Ajax zich meer op Spanje richt. "Dus dat Ajax een heel klein beetje op de Spaanse tour gaat, vind ik niet gek hoor. Ik bedoel vier of vijf Spanjaarden, bij wijze van één, twee jonge jongens, daar is niemand ooit slechter van geworden."

Hij maakt daarbij een duidelijke vergelijking met andere competities. "Ik haal ze liever uit Spanje dan dat ik ze uit Schotland haal. Je hebt een hoop goede voetballers daar."

Gerelateerd:
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws René van der Gijp John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

0
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

0
Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

0
Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

0
Bekijk meer video’s
