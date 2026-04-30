Van der Gijp begrijpt Jordi Cruijff: "Dat vind ik niet gek hoor"

René van der Gijp denkt dat de situatie bij Ajax en Feyenoord minder zorgwekkend is dan vaak wordt geschetst. De analist stelt dat beide clubs sneller kunnen aanhaken bij PSV dan veel mensen denken.

"Ik heb ooit gedacht dat Ajax lichtjaren van PSV en Feyenoord verwijderd was", zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dat bleek binnen anderhalf jaar weg."

Volgens de oud-voetballer wordt er van buitenaf vaak te negatief gekeken naar de gang van zaken bij de Nederlandse topclubs. "Wij denken heel vaak dat bij Feyenoord en Ajax nu alles verkeerd gaat, maar dat valt ook allemaal wel mee", concludeert hij.

Van der Gijp is daarnaast positief over het plan van Jordi Cruijff om meer naar de Spaanse markt te kijken. Hij ziet daar voldoende kwaliteit om Ajax te versterken. "Ik heb ooit een keer Atlético Madrid tegen ADO zien spelen", begint hij een anekdote. "Bij Rob (Jansen, red.) in de box in de voorbereiding. Met Johnny Heitinga op de bank bij Madrid. Speelden ze (Atlético Madrid, red.) met het tweede, maar die waren goed."