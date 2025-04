Van der Gijp bekritiseert Ajax-trio na nederlaag: "Een probleem"

FC Utrecht won zondagmiddag in eigen huis met 4-0 (!) van Ajax en René van der Gijp toont zich kritisch over het strijdplan van de bezoekers. De voormalig profvoetballer heeft echter wel genoten van het duel in de Galgenwaard.

“Utrecht vocht voor iedere meter. Dat was leuk om naar te kijken", sprak hij maandagavond bij Vandaag Inside. "Ajax was zeker beter tot aan het doelpunt van Utrecht, maar je ziet dat Kaplan en Sutalo een probleem hebben op het moment dat ze ruimte om zich heen krijgen. Ze kunnen beter gewoon terugzakken, want ze speelden in het eerste halfuur eigenlijk weer ‘on-Ajax'", aldus Van der Gijp, die Brian Brobbey weer zag worstelen met zijn vorm.

“Wat mij tegenviel was die sprint met Van der Hoorn. Ik dacht toen: jeminee! Dat had sneller gekund", constateert hij. Johan Derksen is nog altijd niet onder de indruk van de koploper van de Eredivisie. “Als ze kampioen worden, is het de kampioen van de middelmaat. Die Italiaan (Francesco Farioli, red.) heeft het goed gedaan. Dat wil zeggen: hij heeft ze fit gemaakt en ze hebben een goede instelling. Echt grote voetballers kan ik niet ontdekken. Ze hebben het helemaal aan PSV te danken", besluit Derksen over de teleurstellende resultaten van de ploeg van trainer Peter Bosz.