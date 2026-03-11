Van der Gijp blikt terug over Ajacied: "Hij spoort niet helemaal"

Wout Weghorst is opnieuw onderwerp van gesprek in de podcast KieftEgmondJansenGijp . In de uitzending bespreken Wim Kieft, René van der Gijp en Michel van Egmond het huidige niveau van Ajax, waarbij ook de rol van de spits ter sprake komt.

Van der Gijp opent de discussie met een kritische noot over de aanvaller. "Dan zit je nu dus te kijken naar Wout Weghorst bij Ajax, dat valt niet mee", zegt hij. Van Egmond haakt daarop in en plaatst het huidige niveau van Ajax in historisch perspectief. "Dan ga je je toch afvragen of dat dezelfde sport is", doelt hij op het feit dat zij in het verleden spelers als Johan Cruijff, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert en Marco van Basten hebben zien spelen.

Kieft vraagt zich hardop af wat Weghorst zelf van de situatie vindt. "Dat vindt Wout Weghorst zelf niet. Of zou hij dat stiekem ook wel denken?" Volgens Van Egmond laat de spits zich daar voorlopig niet over uit. "We weten niet wat Wout Weghorst vindt. Want hij had de pers ontlopen, las ik in de column van Valentijn (Driessen, red.)."

Kieft vindt dat geen verstandige keuze. "Je maakt het allemaal ook een stuk makkelijker als je eerlijk en oprecht bent. Bij die Weghorst ontstaat vaak kritiek, maar dat heeft ook te maken met zijn houding. Verder doet hij gewoon zijn best, hij doet het prima. Als hij slecht speelt en hij wordt gewisseld, kan hij ook gewoon zeggen: 'Als ik geen bal krijg, en ik krijg ze niet vanaf de achterlijn op mijn kop, dan kan je me er beter uithalen'. Dan ben je overal vanaf."

Van Egmond denkt echter dat de spits daar anders in staat. "Zo zit die jongen niet in elkaar. Als je dan zo lang in de voetballerij zit weet je dondersgoed: 'Dit kan ik wel, dit kan ik niet. En ik ben op mijn best als…'"

Van der Gijp herinnert zich daarbij nog een opvallende uitspraak uit het verleden, toen Weghorst speelde bij Heracles Almelo. Hij verwijst naar een moment met voormalig directeur Jan Smit. "Ik weet nog dat jij (Kieft, red.) zei: 'Waarom doet die jongen zo raar?' En dat Jan Smit zei: 'Hij spoort niet helemaal'."