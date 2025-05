Van der Gijp en Derksen vol verbazing over Ajax-suggestie: "Wie?"

"Ik denk dat er maar één naam een serieuze kandidaat is: Michael Reiziger", stelt de Mol. De bondscoach van Jong Oranje was in het verleden twee seizoenen de trainer van Jong Ajax en werkte vier seizoenen als assistent-trainer bij de Amsterdamse hoofdmacht.

Analisten Johan Derksen en René van der Gijp vinden het opvallend. "Wie?!", roept het duo in koor. De eveneens aanwezige Nico Dijkshoorn weet ook niet wat hij hoort: "Reiziger?" Van der Gijp neemt daarna het woord: "Toevallig hoorde ik vandaag dat Reiziger het niet wordt. Maar wie wel een optie schijnt te zijn, is die Marcel Keizer."

De Mol wil daarna toch nog even uitleggen waarom hij Reiziger een goede optie zou vinden. "Hij kent de club goed. Alex Kroes (technisch directeur, red.) heeft bedacht dat zes tot zeven spelers uit de Ajax-jeugd moeten komen. Dat is een reden waarom Ten Hag het niet wil doen en waarom Farioli niet verder wilde. Reiziger is kampioen geworden met Jong Ajax." Derksen is niet overtuigd: "Ik weet nou niet of Reiziger de personality is om Ajax te leiden."