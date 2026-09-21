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Van der Gijp en Kieft twijfelen over Ajax-talent: "Afwachten"

Gijs Kila
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp en Wim Kieft
René van der Gijp en Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft en René van der Gijp vinden het nog te vroeg om een duidelijk oordeel te vellen over Abdellah Ouazane. Het zeventienjarige Ajax-talent laat tijdens zijn invalbeurten geregeld zijn kwaliteiten zien, maar volgens de analisten moet hij eerst vanaf de aftrap meer minuten maken.

Ouazane kwam tegen Excelsior opnieuw als invaller binnen de lijnen en trok met enkele acties direct het spel naar zich toe. In de KieftJansenEgmondGijp-podcast komt het talent vervolgens ter sprake. "Ik moet je heel eerlijk bekennen… Heb jij hem zien spelen, Wim?", vraagt Van der Gijp aan Kieft. "Een paar keer zien invallen", reageert hij.

Van der Gijp vindt dat die invalbeurten nog onvoldoende zijn om Ouazane goed te kunnen beoordelen. "Ja, maar invallen vind ik altijd, weet je…", haakt hij in. "Dan kan je wel iemand beoordelen. Maar de ene zit het mee als je invalt en de andere keer zit het tegen. Je moet wel vanaf het begin spelen", vindt de vaste tafelgast van Vandaag Inside. "Dus je kan het nog moeilijk beoordelen", voegt Van der Gijp eraan toe.

Kieft heeft tijdens de minuten die Ouazane wel heeft gemaakt al interessante dingen gezien, maar houdt eveneens een slag om de arm. "Hij doet wel leuke dingen", geeft de oud-international toe. "Het is even afwachten", besluit hij.

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