Van der Gijp geeft Ajax transferadvies: "Hij doet moeiteloos mee"

René van der Gijp is bijzonder lovend over Souffian El Karouani. De linksback van FC Utrecht maakte volgens de oud-voetballer een sterke indruk in het duel met PSV en zou zonder problemen meekunnen bij Ajax, Feyenoord of PSV.

"Ik heb speciaal op hem gelet en ik moet jou heel eerlijk zeggen: ik vind het onbegrijpelijk dat die jongen nog bij FC Utrecht speelt", begint Van der Gijp in Vandaag Inside. "Wij zeggen altijd dat als je écht een goede speler bent, je één ding moet hebben wat heel goed is. Bij Beckham was dat zijn trap, bij Ibrahimovic zijn lengte en kracht. Maar hij heeft echt een geweldige trap met zijn linker. Er is bijna niet één vrije trap die bij de tegenstander terechtkomt."

Volgens Van der Gijp ligt een vertrek op de loer, al ziet hij daar ook een risico in. "Hij zal wel weggaan, maar hij is bijna transfervrij. En dan ben ik weer zo bang dat een club denkt: joh, hij is transfervrij. Altijd lekker, een derde linksback. Hij heeft pech met Wijndal. Die ging naar Ajax en dat liep niet, dus dan zeggen er veel mensen nu: dat is de linksback van Utrecht, je weet het nooit. Nou, ik zeg je: hij doet bij alledrie de topclubs moeiteloos mee."

Aan tafel klinkt ook een kritische noot. Valentijn Driessen plaatst een kanttekening bij het spel van El Karouani. "Hij kan alleen niet verdedigen", stelt de journalist. Van der Gijp wuift dat echter weg. "Ja, maar dat is niet zo erg. Daley Blind was misschien iets te langzaam, maar kon wel héél goed voetballen. En als je het daarmee compenseert is het niet zo erg als je er een keer uitgelopen wordt."