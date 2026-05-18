Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
René van der Gijp denkt dat Jordi Cruijff komende zomer voor een lastige taak staat. De analist denkt dat de td van Ajax moeite gaat krijgen met het aantrekken van spelers.
Van der Gijp heeft het idee dat Cruijff in het verkeerde segment spelers aan het kijken is. "Misschien zit ik ernaast en is het niet zo, maar Jordi zit achter spelers aan die bij FC Barcelona en Real Madrid in het tweede spelen en bij Manchester United op de bank zitten. Dan denk ik: als jij bij Manchester United op de bank zit, ga je toch niet tegen Telstar spelen? Je bent toch niet helemaal achterlijk?", vraagt hij zich af in KieftJansenEgmondGijp.
Volgens de analist is de Eredivisie totaal niet aantrekkelijk voor dat soort spelers. "Dan ga je toch naar de Italiaanse, Franse of Duitse competitie? Of bij wijze van spreken naar de middenmoot van de Premier League. Dan ga je toch niet in Nederland tegen Excelsior spelen", vervolgt hij. "Cruijff verdoet zijn tijd."
Cruijff krijgt een duidelijk transferadvies mee van Van der Gijp. "Je moet spelers halen van Anderlecht, Club Brugge en FK Bodø/Glimt", oppert hij. "Die vinden het prachtig om naar Ajax te gaan. Groter stadion, grotere club, meer druk. Maar niet van Real Madrid. Je bent toch niet goed wijs als je met de bus naar FC Volendam gaat? Daar heb je toch geen zin in?"
