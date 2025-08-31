Van der Gijp geen fan van nieuwe aanwinst Ajax: "Slaat nergens op"

René van der Gijp snapt helemaal niets van de keuze van Ajax om James McConnell te huren van Liverpool. In Vandaag Inside reageerde de oud-international kritisch op de deal, die volgens hem haaks staat op eerdere ambities van de Amsterdammers.

"Het slaat nergens op," oordeelde Van der Gijp. "Je wil eerst Álvarez en dan neem je er eentje van twintig, die nog nooit één wedstrijd in de Premier League heeft gespeeld." Daarmee doelt hij op de eerder rondzingende geruchten dat Ajax de voormalig speler Edson Álvarez zou willen terughalen, maar uiteindelijk uitkwam bij de jonge Engelsman.

Van der Gijp nuanceerde zijn mening wel enigszins. Volgens hem is het niet vreemd dat oud-spelers uit de Eredivisie niet graag terugkeren naar Nederland. "Je moet vaak schakelen. Ook niet iedereen wil, ik denk dat een Zirkzee hier niet meer wil spelen. Die gaat van Atalanta naar Manchester, die wil nu naar Milan of weet ik veel waar."