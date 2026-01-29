Van der Gijp giert om Van der Vaart en Van Barneveld: "Specsavers"

Bij Vandaag Inside is de situatie rond darter Raymond van Barneveld uitgebreid besproken. De toon aan tafel was allesbehalve mild voor de vijfvoudig wereldkampioen.

"Hè, die Rafael van der Vaart gaat Barney helpen", begon Wilfred Genee enthousiast. De presentator verwees naar uitspraken van Van der Vaart bij de NOS, waarin hij aangaf Van Barneveld te willen ondersteunen. De darter liet eerder weten behoefte te hebben aan een coach die hem hard aanpakt, omdat hij zichzelf lui vindt en onvoldoende traint.

Die woorden zorgden voor veel hilariteit aan tafel. Johan Derksen en René van der Gijp barstten in lachen uit en zagen weinig perspectief. "Hij had drie mensen in het publiek geraakt, het ging helemaal mis de laatste keer", grapte Genee.

"Daar had hij nog een boete voor gekregen. Hij zei dat hij niet meer wist hoe het mist. En toen belde Van der Vaart op en die zegt: ‘Ik kom met mijn vader, dan gaan we wijn drinken en in de auto rondrijden’."

Derksen plaatste vervolgens een kanttekening bij de mentale gesteldheid van Van Barneveld. "Hij moet vooral mentaal geholpen worden, die man. Als hij verliest, dan is hij in staat zelfmoord te plegen. Het is heel aardig van Van der Vaart. Niet dat ik zoveel vertrouwen in de coaching van Van der Vaart heb."

Ook René van der Gijp kon het niet laten. "Wat moet je nu voor sponsors aanbrengen bij Barney? Specsavers?" Valentijn Driessen maakte het rijtje af met: "Bacardi cola."