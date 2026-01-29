Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Gijp giert om Van der Vaart en Van Barneveld: "Specsavers"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Bij Vandaag Inside is de situatie rond darter Raymond van Barneveld uitgebreid besproken. De toon aan tafel was allesbehalve mild voor de vijfvoudig wereldkampioen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Hè, die Rafael van der Vaart gaat Barney helpen", begon Wilfred Genee enthousiast. De presentator verwees naar uitspraken van Van der Vaart bij de NOS, waarin hij aangaf Van Barneveld te willen ondersteunen. De darter liet eerder weten behoefte te hebben aan een coach die hem hard aanpakt, omdat hij zichzelf lui vindt en onvoldoende traint.

Die woorden zorgden voor veel hilariteit aan tafel. Johan Derksen en René van der Gijp barstten in lachen uit en zagen weinig perspectief. "Hij had drie mensen in het publiek geraakt, het ging helemaal mis de laatste keer", grapte Genee.

"Daar had hij nog een boete voor gekregen. Hij zei dat hij niet meer wist hoe het mist. En toen belde Van der Vaart op en die zegt: ‘Ik kom met mijn vader, dan gaan we wijn drinken en in de auto rondrijden’."

Derksen plaatste vervolgens een kanttekening bij de mentale gesteldheid van Van Barneveld. "Hij moet vooral mentaal geholpen worden, die man. Als hij verliest, dan is hij in staat zelfmoord te plegen. Het is heel aardig van Van der Vaart. Niet dat ik zoveel vertrouwen in de coaching van Van der Vaart heb."

Ook René van der Gijp kon het niet laten. "Wat moet je nu voor sponsors aanbrengen bij Barney? Specsavers?" Valentijn Driessen maakte het rijtje af met: "Bacardi cola."

Gerelateerd:
Bas Nijhuis in actie

Nijhuis wil 'breder' terugkomen: "Zo gaat Bassie niet stoppen"

0
Fred bij Fenerbahce

'Ajax gaat met Fenerbahce om de tafel voor ploeggenoot Alvarez'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart Johan Derksen René van der Gijp Wilfred Genee Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties