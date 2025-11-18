Groeten uit Grolloo
Derksen haalt uit: "Ze durven de meest vreselijke dingen te zeggen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax Podcasts

Van der Gijp hard voor oud-Ajacied: "Heeft er niets van gebakken"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp en Wim Kieft
René van der Gijp en Wim Kieft Foto: © Pro Shots

René van der Gijp en Valentijn Driessen waren de afgelopen maanden totaal niet onder de indruk van John Heitinga. De oefenmeester werd onlangs ontslagen als trainer van Ajax. 

Dat ontslag was niet onterecht, zo oordeelt Van der Gijp. "Heitinga heeft er niets van gebakken. Wat een ellende was dat", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Zijn presentatie was lachwekkend." Dat beaamt Dressen. "Het was al bij de eerste keer. Daarom was er zo veel weerstand tegen die jongen."

Dat Ajax twee jaar geleden niet definitief doorging met Heitinga als hoofdtrainer, zegt volgens Wim Kieft al genoeg. "De eerste keer dat hij trainer was, werd hij niet goed genoeg bevonden", herinnert de oud-spits. "Ik weet niet of er nu nog spelers bij waren die toen in de selectie zaten, maar die zullen ongetwijfeld tegen de anderen hebben gezegd: het was met John niet veel in die maanden."

Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
