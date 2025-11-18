Van der Gijp hard voor oud-Ajacied: "Heeft er niets van gebakken"

Dat ontslag was niet onterecht, zo oordeelt Van der Gijp. "Heitinga heeft er niets van gebakken. Wat een ellende was dat", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Zijn presentatie was lachwekkend." Dat beaamt Dressen. "Het was al bij de eerste keer. Daarom was er zo veel weerstand tegen die jongen."

Dat Ajax twee jaar geleden niet definitief doorging met Heitinga als hoofdtrainer, zegt volgens Wim Kieft al genoeg. "De eerste keer dat hij trainer was, werd hij niet goed genoeg bevonden", herinnert de oud-spits. "Ik weet niet of er nu nog spelers bij waren die toen in de selectie zaten, maar die zullen ongetwijfeld tegen de anderen hebben gezegd: het was met John niet veel in die maanden."