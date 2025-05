Van der Gijp hekelt vijf Ajacieden: "Moest terug naar amateurs"

Ajax kan op de laatste speeldag van de competitie nog kampioen worden. Daarvoor moeten de Amsterdammers winnen en moet PSV verliezen. Ook als de ploeg tweede blijft, is dat volgens René van der Gijp een uitstekende prestatie. Hij is kritisch op de selectie in de hoofdstad.

"Als je verleden jaar gezegd had dat Farioli tweede zou worden met een punt achterstand, had ik het niet geloofd...", begint de oud-aanvaller bij Vandaag Inside. "Ze hebben een keeper van 41, een rechtsback waar we verleden jaar van zeiden dat hij terug moet naar de amateurs, die Sutalo is niet veel, Henderson is niks én ze hebben een spits die er vier in een seizoen maakt", doelt hij onder andere op Remko Pasveer, Anton Gaaei en Brian Brobbey.

Johan Derksen verwacht op de laatste dag geen verrassingen meer. Op de vraag wie er dit seizoen kampioen van Nederland wordt, antwoordt hij: "PSV. Ik heb daar nooit aan getwijfeld, hoor."