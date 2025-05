Van der Gijp: "Hij dacht een standbeeld voor de ArenA te krijgen"

Johan Derksen is zeer kritisch op Brian Brobbey. Volgens de analist is het 'klaar' wat betreft de kansen van de spits bij Ajax.

Brobbey draait geen goed seizoen en weet maar weinig het net te vinden. Voor Derksen is het duidelijk: "Brobbey is klaar. Aan een spits die niet scoort heb je niks en dat is structureel zo", oordeelt hij in Vandaag Inside. "Brobbey is mislukt in Duitsland en presteert nu niks bij Ajax. Ze hadden hem meteen aan Engeland moeten verkopen. Je krijgt er niks meer voor."

Wout Weghorst, de andere spits van Ajax, dacht woensdag in Groningen de held te worden. De invaller maakte de belangrijke 1-2, maar zag het in de slotfase alsnog misgaan. Na het laatste fluitsignaal rende hij gelijk naar binnen. "Die moet maar een keer een hoofdrol in een dramaserie gaan spelen", grapt Derksen. "Die dacht dat hij een standbeeld voor de ArenA zou krijgen", lacht René van der Gijp. "Maar dat gaat niet door. Ach."