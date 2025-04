Van der Gijp: "Hij heeft een goede kop en lichaam, past bij Ajax"

René van der Gijp is overtuigd van de talenten van Luciano Valente. De huidig speler van FC Groningen speet zich bij diverse teams in de kijkers maar Van der Gijp is er zeker van dat hij het beste zou passen bij Ajax.

Van der Gijp is lyrisch van de aanvallende middenvelder, waar het voorheen over Sem Steijn zijn transfer ging veranderde hij het onderwerp. "Zullen we die Valente naar Ajax doen dan? Daar past hij wel. Hij heeft een goede kop, een goed lichaam en loopt mooi. Past wel bij Ajax", aldus de analist van Vandaag Inside over de 21-jarige middenvelder.

Valente speelde dit seizoen 29 wedstrijden in het shirt van FC Groningen. Daarin was hij tweemaal trefzeker en gaf hij zes assists. In zijn laatste schroeft hij zijn rendement omhoog. In drie wedstrijden gaf hij twee assists waaronder één tegen PSV.