René van der Gijp hoopt op nederlaag Ajax: "Dat is wel leuker"

"Het is wel leuk als de competitie spannend blijft. Ik vind het altijd wel leuk dat het spannend blijft tot het laatste moment", vertelt de oud-speler van onder andere de Eindhovense club bij Vandaag Inside.

"Met PSV heb ik meegemaakt dat we in maart kampioen waren. En pas in mei het feest was. Daar was geen klote aan, dan stond je je een beetje aan te stellen. Want je was al zes weken kampioen", aldus Van der Gijp. "Het is ook voor spelers wel leuk, dat het lang duurt. De druk enzo. Dat is wel leuker, vind ik."