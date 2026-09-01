Van der Gijp kraakt Ajacied: "Hij kan niet zo goed voetballen"

Nicky van der Gijp heeft in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Oranjezondag zijn twijfels uitgesproken over de komst van Sofyan Amrabat naar Ajax.

Volgens de analist beschikt de middenvelder vooral over verdedigende kwaliteiten, terwijl Ajax juist op zoek was naar een voetballende zes. "Ajax wilde een voetballende zes, daar ging het steeds over. Dus ik heb vanochtend zijn laatste twee wedstrijden bij Betis teruggekeken, tegen Barcelona en Elche. Het is geen fantastische voetballer, maar wel een geweldige verdedigende middenvelder. Hij is beresterk, hij is groot en verliest geen duel. Alleen kan hij niet zo goed voetballen. Ik weet niet of dit precies het type is dat ze zochten", stelt Nicky.

Rutger Castricum reageert met een knipoog op de analyse van zijn tafelgenoot. "Hij past wel bij Ajax dan..."