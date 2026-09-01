Van der Gijp kraakt Ajacied: "Hij kan niet zo goed voetballen"
Nicky van der Gijp heeft in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Oranjezondag zijn twijfels uitgesproken over de komst van Sofyan Amrabat naar Ajax.
Volgens de analist beschikt de middenvelder vooral over verdedigende kwaliteiten, terwijl Ajax juist op zoek was naar een voetballende zes. "Ajax wilde een voetballende zes, daar ging het steeds over. Dus ik heb vanochtend zijn laatste twee wedstrijden bij Betis teruggekeken, tegen Barcelona en Elche. Het is geen fantastische voetballer, maar wel een geweldige verdedigende middenvelder. Hij is beresterk, hij is groot en verliest geen duel. Alleen kan hij niet zo goed voetballen. Ik weet niet of dit precies het type is dat ze zochten", stelt Nicky.
Rutger Castricum reageert met een knipoog op de analyse van zijn tafelgenoot. "Hij past wel bij Ajax dan..."
Van der Vaart kritisch op Ajax-talent: "Hij denkt dat hij beter is"
NAC Breda haalt voormalig Ajax-talent terug naar Nederland
'Ajax nadert akkoord over aanvaller: koopoptie van 16 miljoen'
'Serie A-club denkt serieus aan voormalig Ajacied Brian Brobbey'
Van der Gijp kraakt Ajacied: "Hij kan niet zo goed voetballen"
'Ajax in gesprek met Sunderland over transfer vleugelaanvaller'
Thom van Bergen mogelijke optie voor Ajax? "Als hij zo doorgaat..."
'PSV pusht, Ajax neemt gas terug in transferstrijd om Ounahi'
'FC Utrecht haalt geflopte Ajax-verdediger terug naar Nederland'
Ajax sluit volgende huurdeal: ook Carrizo naar het buitenland
'Ajax in Spaanse media gelinkt aan verdediger van Osasuna (24)'
Regeer voltooit huurtransfer, Ajacied gepresenteerd in Duitsland
'Ajax krijgt centrale verdediger van Bayern München aangeboden'
"Hij was de fier wapperende vlag op de strontschuit die Ajax was"
Valentijn Driessen legt vinger op zere plek bij Ajax: "Miskopen"
'Ajax bereikt akkoord en gaat aanvaller Maher Carrizo verhuren'
Verweij onthult aanbieding FC Porto: "Ajax nam dat bod niet serieus"
Haan ziet Ajax-ster klaar zijn voor PSV: "Kan zich onderscheiden"
Driessen wijst naar Ajax: "Noodzakelijk om financieel te overleven"
'Ajax wil zakendoen met FC Porto, maar krijgt nul op rekest'
El Ahmadi tempert hype rond Ajax-talent: "Nog geen Van Dijk"
Van der Vaart duidelijk over Ajax-speler: "Die zou ik wel houden"
Tolu Arokodare ontmoet Hans Kraay: "Dat zal hij niet snel vergeten"
Míchel reageert op transfergeruchten: "Vanaf morgen kijken we"
Baas-transfer op losse schroeven: "Het voorstel was onvoldoende"
Míchel rekent op drie transfers: "Soortgelijke speler als Godts"
'Regeer-vertrek zeer dichtbij; Ajax akkoord met Bundesliga-club'
Míchel over Ajacied: "Hij kan de nieuwe Virgil van Dijk worden"
Van der Vaart lyrisch over nieuweling: "Ik geloof in deze aankoop"
Berghuis lyrisch: "Denk dat het een goede versterking voor ons is"