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Van der Gijp kraakt Ajax-man: "Dan kom je bij hem. Dat is toch gek"

Rik Engelbertink
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Johan Derksen is benieuwd naar wat Xavi Hernández kan laten zien als bondscoach van Oranje. Tegelijkertijd vindt hij dat de KNVB haar zoektocht naar een nieuwe bondscoach niet goed aangevlogen is.

"Ik vind het een sympathieke man", begint Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside. "Ik vind dat we hem het voordeel van de twijfel moeten geven, want hij heeft een ontzettend goed cv. Over voetbal hoef je hem niks te vertellen, dat vind ik al prettig."

Hij is echter minder te spreken over de rol van Clarence Seedorf (commissaris, red.) en Nigel de Jong binnen de KNVB. "De twee directieleden die eromheen zweven, die vind ik heel gevaarlijk", zegt Derksen over het tweetal.

René van der Gijp irriteert zich vooral aan De Jong. "Hij schopt allemaal van die open deuren in. Allemaal jargon. Hij is constant aan het zoeken. Die rol past hem totaal niet. Je schetst een bepaald beeld van je bondscoach. Dan ga je naar Pep Guardiola, dan ga je naar Arne Slot en dan kom je bij Michael Reiziger uit. Dat is toch gek."

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