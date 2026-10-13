Van der Gijp kraakt transferbeleid van Ajax: "Zijn subtoppers"

René van der Gijp heeft weinig vertrouwen in het transferbeleid van Jordi Cruijff bij Ajax. De analist vindt dat de technisch directeur slechts drie spelers heeft aangetrokken die daadwerkelijk een versterking kunnen zijn voor de Amsterdammers. Over de overige aankopen is hij een stuk minder enthousiast. Volgens Van der Gijp kan het grote aantal spelers van een lager niveau Ajax dit seizoen gaan opbreken.

In de KieftJansenEgmondGijp-podcast bespreekt Van der Gijp de selectie die Cruijff afgelopen transferperiode heeft samengesteld. Hoewel Ajax verschillende nieuwe gezichten verwelkomde, is de voormalig voetballer slechts over een beperkt aantal aanwinsten positief. "Ajax heeft drie spelers aangetrokken, waarvan ik denk: oké", begint Van der Gijp. "Dat is de keeper, Brandt en de spits."

Met die laatste speler doelt de analist op Tolu Arokodare. De Nigeriaanse aanvaller maakte eerder indruk in België, maar kende vervolgens een lastigere periode in Engeland. Volgens Van der Gijp moet die situatie worden meegewogen bij de beoordeling van de spits. "Tolu was speler van het jaar in België en als je dan naar een club gaat in de Premier League die degradeert, valt dat niet mee", vervolgt Van der Gijp.

Wim Kieft begrijpt die redenering en wijst op de beperkte mogelijkheden die een aanvaller bij een zwakker elftal krijgt. "Dan kom je weinig voor de goal", reageert hij.

Toch blijft Van der Gijp kritisch op het totale aankoopbeleid van Ajax. Hij vindt dat Cruijff te veel spelers heeft binnengehaald die niet over de kwaliteiten beschikken om direct het verschil te maken. "Zij kunnen wel wat, maar al die anderen die ze gekocht hebben, zijn subtoppers", oordeelt Van der Gijp.