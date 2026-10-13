Van der Gijp kraakt transferbeleid van Ajax: "Zijn subtoppers"
René van der Gijp heeft weinig vertrouwen in het transferbeleid van Jordi Cruijff bij Ajax. De analist vindt dat de technisch directeur slechts drie spelers heeft aangetrokken die daadwerkelijk een versterking kunnen zijn voor de Amsterdammers. Over de overige aankopen is hij een stuk minder enthousiast. Volgens Van der Gijp kan het grote aantal spelers van een lager niveau Ajax dit seizoen gaan opbreken.
In de KieftJansenEgmondGijp-podcast bespreekt Van der Gijp de selectie die Cruijff afgelopen transferperiode heeft samengesteld. Hoewel Ajax verschillende nieuwe gezichten verwelkomde, is de voormalig voetballer slechts over een beperkt aantal aanwinsten positief. "Ajax heeft drie spelers aangetrokken, waarvan ik denk: oké", begint Van der Gijp. "Dat is de keeper, Brandt en de spits."
Met die laatste speler doelt de analist op Tolu Arokodare. De Nigeriaanse aanvaller maakte eerder indruk in België, maar kende vervolgens een lastigere periode in Engeland. Volgens Van der Gijp moet die situatie worden meegewogen bij de beoordeling van de spits. "Tolu was speler van het jaar in België en als je dan naar een club gaat in de Premier League die degradeert, valt dat niet mee", vervolgt Van der Gijp.
Wim Kieft begrijpt die redenering en wijst op de beperkte mogelijkheden die een aanvaller bij een zwakker elftal krijgt. "Dan kom je weinig voor de goal", reageert hij.
Toch blijft Van der Gijp kritisch op het totale aankoopbeleid van Ajax. Hij vindt dat Cruijff te veel spelers heeft binnengehaald die niet over de kwaliteiten beschikken om direct het verschil te maken. "Zij kunnen wel wat, maar al die anderen die ze gekocht hebben, zijn subtoppers", oordeelt Van der Gijp.
Kieft denkt dat dergelijke spelers in de Eredivisie alsnog van waarde kunnen zijn. "Dat kan best goed zijn in Nederland", stelt de voormalig spits.
Van der Gijp vreest echter dat Ajax te veel tijd nodig heeft om de nieuwe spelers op het gewenste niveau te krijgen. "Subtoppers hebben langer de tijd nodig om te wennen. Dat wordt wel hun val dit jaar, denk ik. Te veel subtoppers gekocht", voorspelt hij.
Kieft brengt vervolgens Viktor Tsygankov en Marcos Leonardo ter sprake. De voormalig international heeft beelden van beide spelers bekeken en zag daarin voldoende kwaliteit. "Ik heb goede beelden gezien van Tsygankov en Marcos Leonardo", vertelt Kieft.
Toch heeft ook hij zijn twijfels over de huidige kwaliteiten van de twee aanwinsten. Volgens Kieft roept hun komst naar Amsterdam de vraag op of zij nog altijd het niveau kunnen halen dat ze eerder lieten zien. "Maar hoe kan het zijn dat ze ooit zo goed waren en dat ze nu bij Ajax spelen? Het is maar de vraag of ze ooit zo goed waren zoals ze waren", besluit Kieft.
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