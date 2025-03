Van der Gijp kritisch: "Dit is zomaar weggeven, nog nooit gezien"

René van der Gijp keek donderdagavond vol ongeloof naar de opstelling van Ajax tegen Eintracht Frankfurt. De trainer van de Amsterdammers, Francesco Farioli, besloot tien nieuwe namen op te stellen voor de return in de Europa League. Dat pakte volledig verkeerd uit: Ajax ging kansloos onderuit met 4-1 en strandde in de achtste finale.

"We kunnen er lang en kort over praten, maar ik heb dit nog nooit gezien", zei een verbaasde Van der Gijp aan tafel bij Vandaag Inside. "Ik heb dit nog nóóit ergens gezien", herhaalt hij. Van der Gijp snapt niets van de keuzes van Farioli. "Kijk, ik kan het me wel inbeelden als je met 7-1 verliest thuis, maar je hebt met 1-2 verloren, die doelpunten tellen niet meer dubbel, het zijn hele andere regels nu. Ik heb dit nog nóóit ergens gezien. Dat je het zomaar weggeeft… Nog nooit gezien."

Volgens Van der Gijp speelt de trots van Farioli een rol in zijn keuzes. "Farioli is een enorme trotse man. Hij vindt dat hij door de pers en Wesley Sneijder, die zich opwinde, niet serieus genomen wordt."

Toch ziet Van der Gijp ook positieve punten aan de Italiaan. "Als hij kampioen wordt, heeft hij een wereldprestatie neergezet", stelt hij. Johan Derksen is het daar niet mee eens. "Ik vind niet eens dat hij zo goed presteert. Af en toe is het onnavolgbaar wat hij doet. Hij wordt eigenlijk gered door het falen van andere topclubs."